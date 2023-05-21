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Україна розраховує на японські технології для повоєнної відбудови, – Зеленський

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зеленський

Україна сподівається, що Японія зі своїми передовими технологіями допоможе у повоєнній відбудові.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час пресконференції у Японії, передає Укрінформ.

"Ми відбудовуватимемо країну з новими технологіями від енергетики до медицини. І тут досвід Японії для нас дуже важливий. Сьогодні ми пройшлися по цих напрямках з прем’єр-міністром. Є повне розуміння. Є кілька напрямків: енергетика, особливо зелена енергетика, залізниця, де нам потрібні японські сучасні технології, медицина тощо", – наголосив він.

За словами Зеленського, він мав дві зустрічі з прем’єр-міністром Японії, під час яких вони обговорили тему технологій.

Очільник держави висловив переконання, що ці перемовини матимуть позитивний результат.

Нагадаємо, президент Зеленський наразі перебуває у Японії, де триває саміт "Групи семи".

Автор: Юлiя Недашківська
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Сначала примите у себя их налоговый кодекс, иначе эти технологии можно запихать в одно место
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21.05.2023 19:02 Відповісти
Клован мав би знати що якщо українська економіка та правоохоронна система не будуть реформовані (з його вини), то ніякі ******* технології не допоможуть.
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21.05.2023 19:04 Відповісти
Помрій, наївний чукотський хлопчик, - прямо завтра до нас приїдуть добрі і багаті японські дяді і сотворять нам і за нас чудо, - створять таку ж економіку як у себе. Їхні технології зовсім не налізуть на наш дубоватий олігархічний уряд з тупою системою державного управління/розкрадання/обдирання і т.п. Хай би наївний Вова подивився і повчився як японці будували свою економічну могутність зі зруйнованої вщент країни. Мілованова далі слухай і Шмигалю не заважай рулити економікою в угоду ахметхану.
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21.05.2023 22:14 Відповісти
 
 