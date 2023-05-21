Україна розраховує на японські технології для повоєнної відбудови, – Зеленський

Україна сподівається, що Японія зі своїми передовими технологіями допоможе у повоєнній відбудові.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час пресконференції у Японії, передає Укрінформ.

"Ми відбудовуватимемо країну з новими технологіями від енергетики до медицини. І тут досвід Японії для нас дуже важливий. Сьогодні ми пройшлися по цих напрямках з прем’єр-міністром. Є повне розуміння. Є кілька напрямків: енергетика, особливо зелена енергетика, залізниця, де нам потрібні японські сучасні технології, медицина тощо", – наголосив він.

За словами Зеленського, він мав дві зустрічі з прем’єр-міністром Японії, під час яких вони обговорили тему технологій.

Очільник держави висловив переконання, що ці перемовини матимуть позитивний результат.

Нагадаємо, президент Зеленський наразі перебуває у Японії, де триває саміт "Групи семи".