ЄС запровадить санкції проти 90 компаній за допомогу РФ ухилятися від обмежень
Новини БізнесЦензор Влада
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що новий пакет санкцій ЄС проти Росії містить обмеження проти низки іноземних компаній, які допомагають Москві ухилятись від санкцій.
В інтерв’ю німецькому мовнику ZDF фон дер Ляєн підкреслила, що ЄС серйозно налаштований покласти край ухиленню від санкцій з боку Росії, передає Європейська правда.
"І саме тому в одинадцятому пакеті санкцій у нас понад 90 компаній по всьому світу, щодо яких ми маємо чіткі докази того, що вони порушують санкції, тобто постачають санкційні товари безпосередньо до Росії з Європейського Союзу в обхід через треті країни", – зазначила вона.
За словами очільниці Єврокомісії, з-поміж цих компаній "близько восьми" зареєстровані в Китаї.
"Це не означає, що вони мають бути китайськими компаніями. Це компанії, які існують частково на папері і мають власників, які походять із інших країн. Але вони зареєстровані в Китаї, і тут ми будемо чіткими", – додала посадовиця.
Як відомо, в межах проєкту наступного, одинадцятого пакета санкцій ЄС уперше запропонував новий механізм з третіми країнами, які вважаються причетними до обходу санкцій проти Росії, допомагаючи їй імпортувати товари подвійного призначення.
Як повідомлялося, напередодні США внесли до "чорного списку" 71 компанію, а також запровадили санкції проти десятків фізичних та юридичних осіб із різних країн, які допомагали Росії обходити санкції.
Будь ласка, зачекайте...