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США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $375 мільйонів

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сша,україна

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на суму $375 млн.

Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

Зазначається, що оголошення нової допомоги відбулося після зустрічі президента Джо Байдена з президентом Володимиром Зеленським у Японії.

У новий пакет допомоги увійшло:

  • додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
  • ракети з оптичним відстеженням та проводовим наведенням (TOW);
  • протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
  • боєприпаси ракетних систем з лазерним наведенням;
  • боєприпаси для руйнування;
  • броньовані мостові системи;
  • броньовані санітарні машини;
  • вантажівки та причепи для перевезення важкого обладнання;
  • техніка логістичного забезпечення;
  • тепловізійні системи;
  • запасні частини та інше польове обладнання.

"Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати зі своїми союзниками і партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою і довгострокових потреб у безпековій допомозі", – наголосили в Пентагоні.

Як повідомлялося, на початку травня США виділили пакет військової допомоги для України на $1,2 мільярда.

Автор: Юлiя Недашківська
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