Apple обмежила використання ChatGPT для своїх співробітників через занепокоєння про витік даних

Компанія Apple обмежила використання чат-боту ChatGPT від OpenAI та інших зовнішніх інструментів штучного інтелекту для своїх співробітників, оскільки розробляє подібну технологію та непокоїться щодо витоку даних.

Як пише The Wall Street Journal із посиланням на документ і джерела, зазначається, що Apple стурбована витоком конфіденційних даних співробітниками, які використовують програми штучного інтелекту, передає ЕП.

Також компанія порадила своїм співробітникам не використовувати GitHub Copilot, що належить Microsoft, який використовується для автоматизації написання програмного коду.

Раніше OpenAI представила безкоштовний застосунок чат-бота ChatGPT для операційної системи iOS від Apple – поки він доступний лише в США, але географію розширять найближчими тижнями.

Раніше повідомлялося, що корпорація Microsoft із 2019 року таємно виготовляла чіпи для навчання штучнго інтелекту.