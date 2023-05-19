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Новини Макроекономіка
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Корейський бізнес надасть Україні важку агротехніку, – Мінекономіки

Новини БізнесЦензор Макроекономіка

корея,южная

Компанією TYM – лідером серед виробників тракторів Республіки Корея – було прийнято рішення про передачу в якості технічної допомоги 14 наборів важкої агротехніки.

Як ідеться в повідомленні Мінекономіки, Корейсько-Українська Асоціація Торгівлі та Індустрій (KUATI) підготувала програму негайної підтримки підприємств державного сектору економіки України.

Ідеться про надання технічної допомоги, зокрема, техніки та приладів, що виробляються членами Асоціації.

"Також члени KUATI готують наступний транш допомоги, який може скласти декілька тисяч індивідуальних систем очистки води, що можуть бути використані в постраждалих регіонах", – зазначила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Наразі українська делегація перебуває в Республіці Корея. Так, Свириденко під час зустрічей із керівництвом країни представила можливості українських компаній та окреслила перспективи для інвестицій в Україну. Вона закликала корейський бізнес до фінансування проектів розвитку, потреба яких за оцінкою Мінекономіки складає понад $500 млрд.

Автор: Галина Ялівець
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04.11.2023 19:39 Відповісти
 
 