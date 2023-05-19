Україна та Туреччина домовилися про взаємне гарантування якості товарів і робіт оборонного призначення
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Уряд схвалив проєкт Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом міністрів України та урядом Турецької Республіки щодо взаємного прийняття державного гарантування якості товарів, робіт та послуг оборонного призначення.
Метою підписання Меморандуму є продовження співробітництва двох країн у військово-технічному і військово-промисловому секторах, забезпечення якості товарів, робіт та послуг оборонного призначення відповідно до стандартів НАТО, врегулювання взаємодії між державою-членом НАТО Туреччиною та країною-партнером Україною у сфері забезпечення якості товарів, робіт та послуг оборонного призначення.
У державах-членах Альянсу й інших провідних країнах світу створені та функціонують системи державного гарантування якості. Вони базуються на відповідних стандартах НАТО з якості (AQAP) та призначені для вирішення завдань забезпечення якості товарів оборонного призначення.
Їх мета – відповідність вимогам взаємосумісності, а саме: процесів, процедур, положень та умов, за яких забезпечення взаємного гарантування якості товарів, робіт та послуг оборонного призначення має здійснюватися відповідним уповноваженим органом однієї держави-члена НАТО на вимогу іншої держави-члена НАТО чи організації НАТО.
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