Україна та Туреччина домовилися про взаємне гарантування якості товарів і робіт оборонного призначення

Уряд схвалив проєкт Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом міністрів України та урядом Турецької Республіки щодо взаємного прийняття державного гарантування якості товарів, робіт та послуг оборонного призначення.

Метою підписання Меморандуму є продовження співробітництва двох країн у військово-технічному і військово-промисловому секторах, забезпечення якості товарів, робіт та послуг оборонного призначення відповідно до стандартів НАТО, врегулювання взаємодії між державою-членом НАТО Туреччиною та країною-партнером Україною у сфері забезпечення якості товарів, робіт та послуг оборонного призначення.

У державах-членах Альянсу й інших провідних країнах світу створені та функціонують системи державного гарантування якості. Вони базуються на відповідних стандартах НАТО з якості (AQAP) та призначені для вирішення завдань забезпечення якості товарів оборонного призначення.

Їх мета – відповідність вимогам взаємосумісності, а саме: процесів, процедур, положень та умов, за яких забезпечення взаємного гарантування якості товарів, робіт та послуг оборонного призначення має здійснюватися відповідним уповноваженим органом однієї держави-члена НАТО на вимогу іншої держави-члена НАТО чи організації НАТО.