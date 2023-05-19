Twitter звинувачує Microsoft у несанкціонованому використанні даних

Twitter Inc. стверджує, що Microsoft Corp. порушила угоду щодо використання даних компанії соціальних мереж.

Адвокат власника Twitter Ілона Маска висунув звинувачення в "несанкціонованому" використанні даних Twitter компанією Microsoft, зокрема в передачі даних державним установам без дозволу в деяких випадках, пише Reuters.

У листі, адресованому генеральному директору Microsoft Сатья Наделла, адвокат Маска Алекс Спіро попросив технічного гіганта провести перевірку використання ним контенту Twitter.

Згідно з угодою Twitter, соціальна медіакомпанія встановлює обмеження на використання свого інтерфейсу прикладного програмування (API) для всіх розробників.

"Незважаючи на ці обмеження, Microsoft Apps отримували доступ до API Twitter понад 780 млн разів і отримали понад 26 млрд твітів лише у 2022 році", – йдеться в листі.

Представник Microsoft повідомив, що компанія отримала запит від юридичної фірми, яка представляє інтереси Twitter, з деякими питаннями щодо попереднього використання безкоштовних API Twitter.

"Ми розглянемо ці питання й відповімо на них належним чином. Ми очікуємо продовження нашого довгострокового партнерства з компанією", – сказав представник компанії.

Варто зазначити, що звинувачення Twitter пролунали в той час, коли Ілон Маск конфліктує з Microsoft через свою платформу штучного інтелекту.