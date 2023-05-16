Євросоюз схвалив перші у світі комплексні криптовалютні правила

Держави Європейського Союзу у вівторок остаточно підтримали перший у світі комплексний набір правил для регулювання криптовалютних активів.

Як пише Reuters, на зустрічі міністрів фінансів ЄС у Брюсселі були ухвалені правила, розроблені спільно з Європейським парламентом, який схвалив їх у квітні.



Регулювання криптовалют стало більш актуальним для регуляторів після краху криптобіржі FTX.



"Останні події підтвердили нагальну потребу в запровадженні правил, які краще захищатимуть європейців, щл інвестували в ці активи, і запобігатимуть зловживанню криптоіндустрією з метою відмивання грошей і фінансування тероризму", – сказала Елізабет Свантессон, міністерка фінансів Швеції , яка головує в ЄС.

Правила вимагають, щоб фірми, які хочуть випускати, торгувати і зберігати криптоактиви, токенізовані активи і стейблкоїни в 27 країнах Євросоюзу, отримали ліцензію.

Криптофірми заявляють, що хочуть визначеності в регулюванні, чинячи тиск на країни, щоб вони копіювали правила ЄС, а на регуляторів – щоб вони розробили глобальні норми для транскордонної діяльності.

Британія окреслила поетапний підхід, починаючи зі стейблкоїнів і розширюючи його на непідкріплені криптоактиви пізніше, але чіткого графіка запровадження правил немає.

Сполучені Штати зосередилися на використанні існуючих правил щодо цінних паперів для примусових дій у секторі, поки вони вирішують, чи запроваджувати нові правила і хто буде їх застосовувати.