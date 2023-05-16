Volkswagen продасть активи в Росії за 125 мільйонів євро

Німецький автомобільний концерн Volkswagen отримав дозвіл уряду РФ на продаж своїх російських активів структурі місцевого автодилера "Авілон" за 125 млн євро.

За даними джерел російських ЗМІ, рішення було ухвалено 17 квітня, пише "Коммерсант".

В рамках угоди "Авілон" придбає 100% часток російського представництва VW (ТОВ "Фольксваген Груп Рус"), а також підконтрольні йому ТОВ "Фольксваген Компоненти та Сервіси", ТОВ "Сканія Лізинг", ТОВ "Сканія Фінанс" та ТОВ "Сканія Страхування".

На день схвалення вартість угоди становила близько 11,3 млрд руб., За поточним курсом – понад 10,5 млрд руб. Дозвіл російського уряду передбачає, що у випадку, якщо для проведення операції "Авілону" потрібно буде купити валюту на внутрішньому ринку, сума її купівлі обмежена лімітом 50 млн євро на добу.

У березні 2022 року Арбітражний суд Нижегородської області заарештував активи німецького концерну в Росії за позовом ГАЗу, який вимагав стягнути з VW понад 15,5 млрд рублів. Однак у квітні суд повністю зняв обмеження з активів автоконцерну у РФ.

15 травня голова Мінпромторгу РФ Денис Мантуров зазначав, що оформлення угоди з продажу заводу VW у Калузі дилеру "Авілон" завершується.

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Як повідомлялося, концерн Volkswagen після початку повномасштабного військового вторгнення в Україну припинив постачати в Росію автомобілі і зупинив виробництво на заводі у Калузі та на виробничому майданчику "ГАЗу" в Нижньому Новгороді, де раніше велася контрактна збірка Skoda Octavia, Skoda Karoq та Skoda Kodiaq.

У липні 2022 року "Фольксваген Груп Рус" повідомила про закриття офісу в Нижньому Новгороді. Тоді ж джерела Forbes говорили, що чули про можливу угоду щодо передачі заводу Volkswagen у Калузі. Підрозділ Volkswagen з виробництва вантажівок Traton (бренди MAN та Scania) у вересні повідомив про рішення продати свої дилерські центри в Росії.