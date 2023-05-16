Vodafone анонсував скорочення 11 тисяч робочих місць
Нова головна виконавча директорка телекомунікаційного гіганта Vodafone Маргеріта Делла Валле оголосила, що скоротить близько 11 тис. робочих місць протягом наступних трьох років.
Як пише Reuters, це буде найбільшим скорочення в історії компанії. Загалом у Vodafone працює 90 тисяч людей у Європі та Африці.
"Наші результати були недостатньо хорошими. Моїми пріоритетами є клієнти, простота і зростання", – сказала Делла Валле.
У відповідь на цю новину акції Vodafone впали на 4%.
Делла Валле зазначила, що Німеччина, найбільший ринок Vodafone, демонструє низькі результати, а Іспанія, яка останніми роками страждає від жорсткої конкуренції, перебуває на стадії стратегічного перегляду.
Підкреслюючи тиск на бізнес, Vodafone заявив, що цього фінансового року він отримає 3,3 млрд євро грошових коштів, порівняно з 4,8 млрд євро за рік, що закінчився в березні 2023 року. Аналітики очікували 3,6 млрд євро.
За рік, що закінчився в березні, тиск у Німеччині та підвищення цін на енергоносії призвели до зниження основного прибутку групи Vodafone на 1,3% до 14,7 млпд євро, що не відповідає її власному прогнозу.
Vodafone заявив, що європейський телекомунікаційний ринок протягом тривалого часу забезпечував низький прибуток на капітал, інвестований у мережі, а його відносні показники з часом погіршилися.
Делла Валле заявила, що максимізуватиме потенціал бізнес-клієнтів, давню сильну сторону Vodafone, зосередившись при цьому на базових речах, таких як обслуговування клієнтів, на споживчому ринку.
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