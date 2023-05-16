Євросоюз має обмежити імпорт виробленого в Індії дизпалива з дешевої російської нафти, – Боррель

ЄС має зупинити імпорт бензину та дизпалива з Індії, виробленого з російської нафти, оскільки таким чином ця країна допомагає Росії обходити запроваджені щодо неї санкції.

Про це голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив виданню Financial Times.

"Якщо дизель чи бензин надходять до Європи... з Індії і виробляються з російської нафти, це, безумовно, є обходом санкцій, і країни-члени повинні вжити заходів", – сказав Боррель.

Він зауважив, що запроваджене країнами G7 обмеження ціни на російську нафту на рівні $60 за барель допомогло скоротити доходи Росії від нафти, водночас дозволивши Індії скористатися перевагами дешевшої нафти.

Але він зазначив, що йому незручно, що значна частина цієї нафти тепер повертається до Європи у вигляді очищеного палива.

"Те, що Індія купує російську нафту, це нормально. І якщо завдяки нашим обмеженням на ціну на нафту Індія зможе купувати цю нафту набагато дешевше, що ж, чим менше грошей отримає Росія, тим краще. Але якщо вони використовують це для того, щоб бути центром, де переробляють російську нафту і продають нам продукти переробки... ми повинні діяти", – наголосив Боррель.

Очікується, що голова європейської дипломатії порушить це питання у вівторок під час зустрічі з міністром закордонних справ Індії.

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Як повідомлялося, минулого року Індія збільшила імпорт дешевої російської нафти у 10 разів, що дозволило країні заощадити близько $5 мільярдів.

Збільшення закупівель російської нафти індійська влада виправдовує тим, що країна дуже залежить від імпорту енергоресурсів і не може собі дозволити купувати їх за високою ціною. Міністр закордонних справ країни Субраманіям Джайшанкар ще наприкінці минулого року заявляв, що Індія продовжуватиме купувати російську нафту, бо для неї так вигідніше.