Уряд скасував обмеження на експорт м’яса та яєць
Кабінет міністрів вніс зміни до переліку товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на цей рік. Зокрема, скасована необхідність ліцензії на експорт низки продовольчих товарів.
Про це йдеться у постанові №472 від 12 травня 2023 року.
Так, із переліку товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, виключені наступні позиції:
- велика рогата худоба, жива;
- м’ясо великої рогатої худоби, морожене;
- м’ясо курей свійських;
- м’ясо та їстівні м’ясні субпродукти, солоні або в розсолі, сушені або копчені; їстівне борошно з м’яса або м’ясних субпродуктів; м’ясо великої рогатої худоби;
- яйця курей свійських;
- жито;
- овес;
- просо.
Водночас Європейська комісія вивчає ситуацію на ринку м’яса птиці, яєць та заморожених фруктів і готова повернутися до тарифних квот, якщо Україна збереже нинішній масштаб їх постачання до Європи.
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Как раз то, шо ЕС не пропумкает ни под каким видом, даже в посылках.