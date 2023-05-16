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Новини
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Уряд скасував обмеження на експорт м’яса та яєць

яйця

Кабінет міністрів вніс зміни до переліку товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на цей рік. Зокрема, скасована необхідність ліцензії на експорт низки продовольчих товарів.

Про це йдеться у постанові №472 від 12 травня 2023 року.

Так, із переліку товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, виключені наступні позиції:

  • велика рогата худоба, жива;
  • м’ясо великої рогатої худоби, морожене;
  • м’ясо курей свійських;
  • м’ясо та їстівні м’ясні субпродукти, солоні або в розсолі, сушені або копчені; їстівне борошно з м’яса або м’ясних субпродуктів; м’ясо великої рогатої худоби;
  • яйця курей свійських;
  • жито;
  • овес;
  • просо.

Водночас Європейська комісія вивчає ситуацію на ринку м’яса птиці, яєць та заморожених фруктів і готова повернутися до тарифних квот, якщо Україна збереже нинішній масштаб їх постачання до Європи.

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Кабмін (7723) м'ясо (196) експорт (3810) яйце (150)


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..аааа, то он чого яйця знову, після тимчасового здешевлення, подорожчали десь на 30%
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16.05.2023 15:17 Відповісти
а шо Рєзніков вже закупився????
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16.05.2023 15:39 Відповісти
велика рогата худоба, жива;м'ясо великої рогатої худоби, морожене;м'ясо курей свійських;м'ясо та їстівні м'ясні субпродукти, солоні або в розсолі, сушені або копчені; їстівне борошно з м'яса або м'ясних субпродуктів; м'ясо великої рогатої худоби;яйця курей свійських;

Как раз то, шо ЕС не пропумкает ни под каким видом, даже в посылках.
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16.05.2023 16:39 Відповісти
А що, в Україні вже насичили ринок, що треба за кордон продавати?
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16.05.2023 21:46 Відповісти
Весь заработок на экспорте "заложен в НДС" и в оффшорах. Причем, это - чуть ли не единственная возможность вообще что-то заработать в этой несчастной стране. Создать условия для продажи на внутреннем рынке, снижать цены для и так обездоленных украинцев - этот вариант даже не рассматривается "зеленью"...
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17.05.2023 11:03 Відповісти
Тому і піднялися відразу ціни для українців.Сильно можна скупитися на мінімальну пенсію.Але владі плювати на українців,вона краде.
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17.05.2023 13:17 Відповісти

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