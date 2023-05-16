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Електромобілі та машинобудування: Україна попередньо домовилася про розміщення виробництв корейських компаній

свириденко

Міністерка економіки Юлія Свириденко запросила корейські компанії-виробників електромобілів та машинобудівників до співпраці. Зокрема, досягнуто попередні домовленості про потенційне розміщення виробництв в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що міністерства запропонувала корейським компаніям розмістити свої виробничі потужності, зокрема в індустріальних парках, а також долучитися до розвитку індустріальних парків в Україні в якості їх керуючих компаній.

Україна зі свого боку пропонує державні стимули у вигляді звільнення від сплати ввізного мита та ПДВ на імпорт обладнання для підприємств-виробників.

"Україна має амбітну ціль – протягом 12 місяців після закінчення війни створити безпечне середовище для комфортного проживання людей і ведення бізнесу в Україні. Сподіваюся, що корейський бізнес візьме активну участь у цьому процесі", – зазначила Свириденко.

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виробництво (1284) Південна Корея (125) Мінекономрозвитку (1987) Корея (27)


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