Українці масово скаржаться на проблеми під час подачі заяви на "єВідновлення": уряд пропонує два рішеня

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури повідомило про проблему під час подання заявки на виплати для відновлення житла через "єВідновлення". Громадяни, які хочуть подати заяву на виплату допомоги, скаржаться, що не можуть цього зробити, адже "Дія" не відображає їхнього житла.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Це також унеможливлює подачу заяви, адже наявність запису про право власності в Державному реєстрі речових прав (ДРРП) є обов'язковою умовою для подання заяви на отримання допомоги в межах програми "єВідновлення".

"На жаль, ця проблема достатньо масова – в 2/3 громадян, які подали інформаційне повідомлення про пошкоджене майно, їх житло не зареєстроване в ДРРП", – визнають в міністерстві.

Водночас у Мінінфраструктури запропонували два способи вирішити цю проблему – офлайн та онлайн.

У першому випадку потрібно звернутися до державного реєстратора при органі місцевого самоврядування, який внесе дані в Реєстр, якщо вони не були внесені. За відсутності даних про нерухомість в реєстрі чи архівних складових направить запит до БТІ для підтвердження права власності.

Перелік суб’єктів, які в умовах воєнного стану проводять державну реєстрацію, доступний за посиланням.

До реєстратора потрібно йти з готовим пакетом документів: паспорт, номер платника податків, правовстановлюючі документи щодо об’єкта нерухомого майна (свідоцтво про право власності, видане нотаріусом, свідоцтво про право на спадщину, свідоцтво про придбання майна тощо) або їхні копії.

Якщо правовстановлюючі документи наявні лише частково, можна звернутися до нотаріуса або державного реєстратора для їх відновлення в повному обсязі. Для категорії громадян, які не мають жодних документів, право власності буде визначатися у судовому порядку.

У другому випадку подати заяву на державну реєстрацію прав на нерухоме майно, що виникло до 2013 року, можна онлайн на порталі "Дія". Для цього на порталі треба обрати послугу "Державна реєстрація прав на нерухоме майно" та "Подати заяву".

Для цього потрібно: заповнити онлайн-форму на отримання послуги, завантажити необхідні документи у форматі PDF або JPEG, що містять відомості про зареєстровані речові права на об'єкт нерухомої власності до 1 січня 2013 року, перевірити сформовану заяву та підписати її кваліфікованим електронним підписом.

Статус заяви можна перевірити в кабінеті громадянина на порталі Дія.

Як наголосили у міністерстві, найближчим часом планується запустити послугу внесення відомостей до Державного реєстру речових прав через "Дію" для мешканців Львівської, Одеської, Тернопільської, Хмельницької, Закарпатської, Рівненської, Дніпропетровської, Київської, Харківської, Чернігівської областей та міста Луцьк.