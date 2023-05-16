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Новини
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Українці масово скаржаться на проблеми під час подачі заяви на "єВідновлення": уряд пропонує два рішеня

євідновлення

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури повідомило про проблему під час подання заявки на виплати для відновлення житла через "єВідновлення". Громадяни, які хочуть подати заяву на виплату допомоги, скаржаться, що не можуть цього зробити, адже "Дія" не відображає їхнього житла.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Це також унеможливлює подачу заяви, адже наявність запису про право власності в Державному реєстрі речових прав (ДРРП) є обов'язковою умовою для подання заяви на отримання допомоги в межах програми "єВідновлення".

"На жаль, ця проблема достатньо масова – в 2/3 громадян, які подали інформаційне повідомлення про пошкоджене майно, їх житло не зареєстроване в ДРРП", – визнають в міністерстві.

Водночас у Мінінфраструктури запропонували два способи вирішити цю проблему – офлайн та онлайн.

У першому випадку потрібно звернутися до державного реєстратора при органі місцевого самоврядування, який внесе дані в Реєстр, якщо вони не були внесені. За відсутності даних про нерухомість в реєстрі чи архівних складових направить запит до БТІ для підтвердження права власності.

Перелік суб’єктів, які в умовах воєнного стану проводять державну реєстрацію, доступний за посиланням.

До реєстратора потрібно йти з готовим пакетом документів: паспорт, номер платника податків, правовстановлюючі документи щодо об’єкта нерухомого майна (свідоцтво про право власності, видане нотаріусом, свідоцтво про право на спадщину, свідоцтво про придбання майна тощо) або їхні копії.

Якщо правовстановлюючі документи наявні лише частково, можна звернутися до нотаріуса або державного реєстратора для їх відновлення в повному обсязі. Для категорії громадян, які не мають жодних документів, право власності буде визначатися у судовому порядку.

У другому випадку подати заяву на державну реєстрацію прав на нерухоме майно, що виникло до 2013 року, можна онлайн на порталі "Дія". Для цього на порталі треба обрати послугу "Державна реєстрація прав на нерухоме майно" та "Подати заяву".

Для цього потрібно: заповнити онлайн-форму на отримання послуги, завантажити необхідні документи у форматі PDF або JPEG, що містять відомості про зареєстровані речові права на об'єкт нерухомої власності до 1 січня 2013 року, перевірити сформовану заяву та підписати її кваліфікованим електронним підписом.

Статус заяви можна перевірити в кабінеті громадянина на порталі Дія.

Як наголосили у міністерстві, найближчим часом планується запустити послугу внесення відомостей до Державного реєстру речових прав через "Дію" для мешканців Львівської, Одеської, Тернопільської, Хмельницької, Закарпатської, Рівненської, Дніпропетровської, Київської, Харківської, Чернігівської областей та міста Луцьк.

Автор: 

виплати (460) житло (569) відновлення (339)


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Топ коментарі
+6
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16.05.2023 12:42
+2
Та аби тільки чартери..там якщо труханути все й викласти ВСІ бюджети на утримання хоча б влади на вищих щаблях..та прикриту ту державну лавку по їх утриманню..то й кредити нам брати не треба буде
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16.05.2023 13:07
+2
Голосували за зелених,тепер майте.
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16.05.2023 13:37
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16.05.2023 12:42 Відповісти
Державні чиновники відображають стан більшості свідомості народу країни.
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16.05.2023 12:51 Відповісти
Та аби тільки чартери..там якщо труханути все й викласти ВСІ бюджети на утримання хоча б влади на вищих щаблях..та прикриту ту державну лавку по їх утриманню..то й кредити нам брати не треба буде
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16.05.2023 13:07 Відповісти
В мене пропозиція-зробити ''еВладу'' , а всю ту ненажерливу саранчу яка зараз при владі розігнати.
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16.05.2023 12:47 Відповісти
Бо поки що у нас одна єХ@рня..
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16.05.2023 13:03 Відповісти
Голосували за зелених,тепер майте.
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16.05.2023 13:37 Відповісти
Почитал, так всё просто, а на самом деле все документы нужно переделывать(тех. паспорт "старый", приватизировать нужно землю, а приватизировать нельзя потому что "квартира", нужно переделать на "дом на два хозяина" и т.д.). А справка с БТИ, что я владелец, без которой никак нельзя им понять, что я владелец дома стоит 280гр. И это только начало моей двухдневной ходьбы по кабинетам. Так что "Дія" это хорошо, но долго и дорого.
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16.05.2023 13:51 Відповісти
Чергове "хождєніеє по мукам" .... все через @опу
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16.05.2023 15:00 Відповісти
зержаві корупціонерів важливе ще й документальне підтвердження приниження своїх кріпаків
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16.05.2023 16:07 Відповісти
Ви від Бені Зелі нічого не дочекаєтеся.
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16.05.2023 17:23 Відповісти

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