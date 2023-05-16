Ціни на російську нафту знизилися до $56 за барель

Середня ціна на нафту основної російської експортної марки Urals за період з 15 квітня по 14 травня склала $55,97 за барель, або $408,6 за тонну.

Як повідомляє Мінфін Росії, ціна нафти North Sea Dated за вказаний період становила $84,89 за барель. З квітня цей показник використовується для обмеження дисконту на російську нафту при сплаті податків до російського бюджету.

Таким чином, знижка на російську нафту за цей період, за підрахунками уряду РФ, склала $23,9 за барель.

За підрахунками Мінфіну РФ, з 1 червня експортне мито на російську нафту зросте на $1,8 і становитиме $16,2 за тонну. На світлі нафтопродукти та масла – на $0,5 (до $4,8 за тонну). Мито на експорт товарного бензину становитиме $4,8 за тонну.

Як повідомлялося, за офіційними даними, середня ціна російської нафти марки Urals у квітні 2023 року зросла до $58,63 за барель – найвищого рівня з листопада минулого року.

Відповідно до підписаного російським президентом Владіміром Путіним у лютому закону, дисконт Urals до North Sea Dated при обчисленні податку на видобуток корисних копалин у квітні не мав перевищувати $34 за барель, надалі він щомісяця зменшуватиметься, поки не досягне рівня $25 за барель. Наприкінці квітня Путін поширив цю схему і на експортне мито.

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Нагадаємо, з 5 лютого набуло чинності встановлене країнами "Великої сімки"обмеження цін на російські нафтопродукти, зокрема дизельне паливо та мазут. З 5 грудня вони запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні $60 за барель.

Після цього почав зростати дисконт на російську нафту на світових ринках. За даними російського Мінфіну, середня ціна основної російської експортної марки нафти Urals у січні 2023 року склала $49,48 за барель, що в 1,7 раза нижче, ніж у січні 2022 року ($85,64 за барель). У лютому ціна бареля Urals склала $49,56 за барель, у грудні 2022 року – $50,47 за барель, порівняно із $66,47 за барель у листопаді та $70,62 за барель – у жовтні минулого року.

Бюджет Росії зверстаний, виходячи з прогнозу ціни на нафту Urals у $70,1 за барель. Востаннє фактична ціна російської нафтизнаходилася трохи вище за цю планку в період з 15 жовтня по 14 листопада 2022 року ($71,1 за барель).