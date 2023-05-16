НАЗК виявило порушення у фінансуванні партії Медведчука, просить поліцію відкрити справу

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки порушення в фінансуванні забороненої судом партії "Опозиційна платформа – За життя" і просить розпочати досудове розслідування за цим фактом.

Про це повідомляє пресслужба агентства.

"НАЗК, здійснюючи державний контроль дотримання встановлених законом обмежень щодо фінансування політичної партії "Опозиційна платформа – За життя", встановило ознаки порушень законодавства", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на рахунок партії були здійснені грошові внески п’ятьма фізичними особами на загальну суму 3,59 млн грн. Водночас суми нарахованого доходу цих осіб не відповідають загальній сумі внесків, наданих на підтримку партії.

"Ці обставини можуть свідчити про те, що кошти на підтримку ОПЗЖ вносились анонімними особами із залученням інших фізичних осіб і використанням їхніх особистих персональних даних. А отже, свідчать про ознаки вчинення кримінального проступку", – пояснили правоохоронці.

У зв’язку з цим, НАЗК направило висновок до Національної поліції з проханням внести відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального проступку та розпочати досудове розслідування.

Як нагадали в Нацагентстві, вітчизняне законодавство не допускає здійснення внесків на підтримку політичних партій анонімними особами чи особами під псевдонімом.

У квітні НАЗК відновило застосування механізму державного контролю за фінансами політичних партій, попри те, що вже три роки в Україні призупинено обов’язок партій подавати звіти.