Окупанти обстріляли електростанцію ДТЕК, пошкоджено обладнання

Увечері, 15 травня, внаслідок ворожих обстрілів знову постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Унаслідок атаки пошкоджено обладнання ТЕС. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків", – йдеться у повідомленні.

Постраждалих чи жертв не було.

Як наголосили в компанії, це вже третя атака на генеруючі підприємства компанії з початку травня. Усього з вересня минулого року теплоелектростанції ДТЕК були атаковані 33 рази.

Як повідомлялося, після масованого ракетно-дронового удару по України в ніч на 16 травня влучань в об’єкти енергетичної інфраструктури не зафіксовано. Утім, ворожа артилерія пошкодила один із об'єктів генерації на Донеччині.