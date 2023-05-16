Окупанти обстріляли електростанцію ДТЕК, пошкоджено обладнання
Увечері, 15 травня, внаслідок ворожих обстрілів знову постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
"Унаслідок атаки пошкоджено обладнання ТЕС. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків", – йдеться у повідомленні.
Постраждалих чи жертв не було.
Як наголосили в компанії, це вже третя атака на генеруючі підприємства компанії з початку травня. Усього з вересня минулого року теплоелектростанції ДТЕК були атаковані 33 рази.
Як повідомлялося, після масованого ракетно-дронового удару по України в ніч на 16 травня влучань в об’єкти енергетичної інфраструктури не зафіксовано. Утім, ворожа артилерія пошкодила один із об'єктів генерації на Донеччині.
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Марина Нєчаєва #561577
показати весь коментар16.05.2023 13:08 Відповісти Мені подобається 0
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