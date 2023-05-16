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Окупанти обстріляли електростанцію ДТЕК, пошкоджено обладнання

дтек

Увечері, 15 травня, внаслідок ворожих обстрілів знову постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Унаслідок атаки пошкоджено обладнання ТЕС. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків", – йдеться у повідомленні.

Постраждалих чи жертв не було.

Як наголосили в компанії, це вже третя атака на генеруючі підприємства компанії з початку травня. Усього з вересня минулого року теплоелектростанції ДТЕК були атаковані 33 рази.

Як повідомлялося, після масованого ракетно-дронового удару по України в ніч на 16 травня влучань в об’єкти енергетичної інфраструктури не зафіксовано. Утім, ворожа артилерія пошкодила один із об'єктів генерації на Донеччині.

Автор: 

ТЕС (676) електроенергія (4220) ДТЕК (1358)


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Тю..недавно писали що нічого непошкоджено, все працює в штатному режимі
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16.05.2023 13:08 Відповісти

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