Повертаються додому: у Латвії повідомили про значне зменшення кількості українських біженців

Кількість українських біженців у Латвії значно зменшується, оскільки багато з них повертаються додому через покращення ситуації в країні.

Про це повідомив міністр охорони довкілля та регіонального розвитку Латвії Маріс Спрінджукс, передає Delfi.

Загалом притулок у Латвії отримали 43 тисячі осіб.

За словами міністра, той факт, що кількість біженців скорочується, також знаходить відображення в необхідній фінансовій допомозі.

"Це освічені люди, люди з дітьми, вони хочуть знайти роботу, а також роблять свій внесок в економіку. Не те щоб вони живуть на соціальну допомогу, вони економічно активні. Так, з одного боку, це навантаження на економіку, але це й внесок", – сказав Спрінджукс, кажучи про біженців, які, скоріш за все, могли б залишитися в Латвії на триваліший термін, тому що їм нікуди повертатися в Україну.

Точних даних про те, скільки українських біженців знайшли роботу в Латвії, немає, але сигнали від самоврядувань показують, що біженці досить добре інтегруються в ринок праці.