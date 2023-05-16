Внаслідок нічного ракетного обстрілу влучань в енергооб’єкти не було, – Міненерго

Після нічного масованого ракетно-дронового удару по України завдяки роботі ППО влучань в об’єкти енергетичної інфраструктури не зафіксовано.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Водночас триває терор прифронтових територій. На Донеччині ворог завдав артилерійського удару по одному з об'єктів генерації. Під час обстеження території було знайдено вибухонебезпечні уламки поруч зі складом паливних матеріалів. Жертв серед персоналу немає", – зазначили у відомстві.

Через обстріл зафіксовано пошкодження магістральної лінії електропередачі.

Наразі без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Також уночі через технологічні порушення були відключені понад 18 тисяч споживачів на Дніпропетровщині. Утім, наразі всі абоненти в регіоні зі світлом.

При цьому енергетики продовжують відновлювати електропостачання там, де це дозволяє безпекова ситуація. За добу світло повернули для понад 31 тисячі споживачів.

Загалом енергетична система працює стабільно. Ліміти споживання до операторів системи розподілу не доводились.

Наразі триває експорт електроенергії до Польщі та Молдови. Генерація повністю забезпечує споживання.