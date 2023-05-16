Білий дім готує новий пакет оборонної допомоги Україні, – ЗМІ

Адміністрація президента США Джо Байдена почала готувати пропозицію щодо нового фінансування оборонної допомоги Україні, оскільки попередній пакет допомоги вичерпає свої ресурси найближчими місяцями.

Про це пише Politico з посиланням на офіційного представника адміністрації США.

Зазначається, що у пакеті допомоги України на $48 млрд, який Конгрес схвалив у грудні, залишилося близько $6 млрд, а це означає, що фінансування США на зброю та обладнання може вичерпатися до середини літа.

Представник адміністрації Байдена на умовах анонімності повідомив виданню, що "Білий дім обговорює новий пакет, і він буде передбачений так, щоб підтримка Україні надходила постійно".

Зазначається, що в Конгресі є розуміння, що фінансування має надходити безперервно, особливо сьгодні, коли ЗСУ готуються до широкого контрнаступу та повернення тимчасово окупованих РФ територій.

"Надзвичайно важливо, щоб адміністрація вчасно надала Україні те, що їй потрібно, щоб вона могла захистити та повернути свою суверенну територію. Ми очікуємо, що адміністрація не затягуватиме до останнього моменту, якщо українцям знадобиться більше до кінця фінансового року", – заявила сенаторка-республіканка Сюзен Коллінз під час слухань за участю глав оборонного відомства.

Однак, наголошує Politico, на нинішньому етапі обговорення нового пакета допомоги Україні може наштовхнутися на бурхливу дискусію щодо підвищення ліміту державного боргу. І це може ускладнити ситуацію.