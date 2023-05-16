Понад 40% українських біженців знайшли роботу в Естонії

В Естонії змогли знайти роботу 44% українських біженців у віці від 20 до 64 років; українці добре зарекомендували себе на ринку праці.

Про це свідчать дані міністерства соціальних справ Естонії, передає ERR.

Зазначається, що частка українських біженців, які влаштувалися на роботу в Естонії, значно вища, ніж у середньому по Європейському Союзу (30%).

Водночас міністерство зауважує, що високий рівень освіти біженців не гарантує їм роботу, яка б відповідала їхній кваліфікації. Проблема полягає у недостатньому знанні мови та браку можливостей для нагляду за дітьми на час роботи батьків.

При цьому трудова діяльність більшості з українських біженців триває вже понад двісті днів.