Понад 40% українських біженців знайшли роботу в Естонії
В Естонії змогли знайти роботу 44% українських біженців у віці від 20 до 64 років; українці добре зарекомендували себе на ринку праці.
Про це свідчать дані міністерства соціальних справ Естонії, передає ERR.
Зазначається, що частка українських біженців, які влаштувалися на роботу в Естонії, значно вища, ніж у середньому по Європейському Союзу (30%).
Водночас міністерство зауважує, що високий рівень освіти біженців не гарантує їм роботу, яка б відповідала їхній кваліфікації. Проблема полягає у недостатньому знанні мови та браку можливостей для нагляду за дітьми на час роботи батьків.
При цьому трудова діяльність більшості з українських біженців триває вже понад двісті днів.
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