Угорщина заблокувала виділення 500 мільйонів євро на зброю для України, – ЗМІ

Угорщина 15 травня заблокувала виплату восьмого траншу коштів Європейського фонду миру (EPF) у розмірі 500 млн євро на озброєння для України.

Про це повідомляє італійське видання ANSA з посиланням на джерела, передає Інтерфакс-Україна.



Зазначається, що транш на суму 500 млн євро мав бути виділений наступного понеділка. Водночас Будапешт зажадав гарантій того, що Фонд не використовуватиметься у майбутньому виключно для озброєння Києва.

При цьому видання розцінило такий крок Угорщини як несподіваний.

Як повідомлялося, Рада Європейського Союзу 5 травня ухвалила рішення про виділення 1 млрд євро з Європейського фонду миру в межах своєї ініціативи із забезпечення України артилерійськими боєприпасами.

У межах допомоги ЄС мала профінансувати надання Збройним Силам України артилерійських снарядів калібру 155 мм та, в разі потреби, ракет, які будуть спільно закуплені країнами-членами ЄС у європейської оборонної промисловості.

Мільярд євро виділяється на додаток до такої самої суми, спрямованої на компенсацію військової допомоги Україні державам-членам ЄС. Її Рада Євросоюзу затвердила ще в середині квітня.