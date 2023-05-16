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Угорщина заблокувала виділення 500 мільйонів євро на зброю для України, – ЗМІ

орбан,путін

Угорщина 15 травня заблокувала виплату восьмого траншу коштів Європейського фонду миру (EPF) у розмірі 500 млн євро на озброєння для України.

Про це повідомляє італійське видання ANSA з посиланням на джерела, передає Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що транш на суму 500 млн євро мав бути виділений наступного понеділка. Водночас Будапешт зажадав гарантій того, що Фонд не використовуватиметься у майбутньому виключно для озброєння Києва.

При цьому видання розцінило такий крок Угорщини як несподіваний.

Як повідомлялося, Рада Європейського Союзу 5 травня ухвалила рішення про виділення 1 млрд євро з Європейського фонду миру в межах своєї ініціативи із забезпечення України артилерійськими боєприпасами.

У межах допомоги ЄС мала профінансувати надання Збройним Силам України артилерійських снарядів калібру 155 мм та, в разі потреби, ракет, які будуть спільно закуплені країнами-членами ЄС у європейської оборонної промисловості.

Мільярд євро виділяється на додаток до такої самої суми, спрямованої на компенсацію військової допомоги Україні державам-членам ЄС. Її Рада Євросоюзу затвердила ще в середині квітня.

Автор: 

Угорщина (548) допомога (1520) Євросоюз (5070)


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А київська судья Чайка заблокувала роботу людини , яка може вирішити проблему з Орбаном, як раніше вже було вирішено з Гіві, Моторолою та іншими зовнішними ворогами України.
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16.05.2023 10:29 Відповісти

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