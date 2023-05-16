Правоохоронці викрили очільника Верховного Суду Князєва на хабарі у $3 мільйони

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну корупцію у Верховному Суді.

Як повідомляють пресслужби відомств, йдеться про схему одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду.

Зазначається, що проводяться невідкладні слідчі дії. Деталі справи обіцяють оприлюднити згодом.

Водночас, за даними ZN.ua, правоохоронці викрили очільника Верховного Суду Всеволода Князєва на отриманні хабара в розмірі близько $3 млн (майже 110 млн грн, – ред.). Його було затримано.

Зазначається, що гроші Князєв отримував від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха Костянтина Жеваго.

Велика Палата ВС розглядала справу стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo. Своїм рішенням орган залишив зазначені акції пов'язаним із Жеваго компаніям, скасувавши визнання недійсними договорів купівлі-продажу, укладених 20 років тому.

Як з’ясували журналісти, обшуки також тривали в ще 18 суддів ВС України, які слухали зазначену справу. Вища рада правосуддя має їх відсторонити.