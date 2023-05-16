США виявили нові докази співпраці Ірану з Росією в оборонній сфері

США виявили нові ознаки, що Іран продовжує продавати бойові безпілотники, а також інше озброєння Росії попри заборону, ухвалену, зокрема, резолюцією Ради безпеки ООН.

"Ми надалі бачимо ознаки того, що Іран і Росія розширюють своє безпрецедентне партнерство в оборонній сфері. Іран залишається головною військовою підтримкою РФ", – заявив під час онлайн-брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

Кірбі поінформував, що Тегеран уже надав Росії артилерійські й танкові снаряди для їх застосування по цілях в Україні, а також продовжує постачання дронів-камікадзе силам РФ.

"Від серпня Іран надав Росії понад 400 БПЛА, в основному типу "Шахед". Росія використала більшість цих БПЛА, поціливши по критично важливій інфраструктурі України", – зазначив Кірбі.

Він підкреслив, що таким чином Іран безпосередньо сприяє російській загарбницькій війні проти України.

"Взаємодія між Іраном і РФ щодо продажу передової зброї, особливо вдосконалених БПЛА, наразі продовжується", – зауважив представник адміністрації США.

Водночас, за його словами, взаємодія між Москвою і Тегераном відбувається "в обидва боки". Зокрема, росіяни пропонували іранцям ракети, електроніку та засоби ППО.

"Минулого місяця Іран оголосив про укладання угоди щодо закупівлю винищувачів Су-35 у Росії. Іран прагне придбати у РФ додаткову військову техніку, в тому числі ударні гелікоптери, радари та навчально-бойові літаки Як-130", – зауважив Кірбі, додавши, що йдеться про мільярдні оборудки.

Представник Білого дому наголосив, що таке партнерство між Москвою й Тегераном не лише посилює небезпеку для України, а й дестабілізує ситуацію на Близькому Сході, що загрожує країнам Близького Сходу та міжнародній спільноті в цілому.

"Ми використовуємо наявні в нашому розпорядженні інструменти, щоби виявити та перешкодити цій діяльності, і ми готові робити більше", – наголосив представник США.

Він підкреслив, що така взаємодія порушує резолюцію 2231 Ради безпеки ООН.

"Ми продовжимо працювати із союзниками, партнерами, а також з ООН над тим, щоби притягнути їх (Москву й Тегеран – ред.) до відповідальності. Ми також продовжимо притягати до відповідальності суб’єкти, залучені до передачі іранського військового обладнання в Росію з її подальшим застосуванням в Україні", – заявив представник США.