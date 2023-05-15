Group DF заперечує звинувачення СБУ та готова відстоювати свою позицію у міжнародних судах

Group DF Дмитра Фірташа заперечує висунуті СБУ та БЕБ звинувачення та пов’язує їх з тиском на бізнес з боку силових структур.

Про це йдеться в офіційній заяві компанії.

"Group DF категорично спростовує всі звинувачення, висунуті СБУ та БЕБ проти бізнесів, топменеджерів та акціонера групи Дмитра Фірташа. Серія обшуків на підприємствах групи, кримінальні справи, підозри та безпідставні звинувачення, про які повідомили в СБУ, не мають під собою юридичного підґрунтя і є частиною корупційного тиску на бізнес", – наголошується у заяві.

Група також заявляє про безпідставність звинувачень, оприлюднених сьогодні у матеріалах СБУ.

"Group DF вважає, що країна, яка сьогодні бореться за європейські цінності на передовій, не може допустити того, щоб скотитися в епоху більшовицького воєнного комунізму та займатися незаконною експропріацією бізнесу", – вказано у заяві.

У Group DF додали, що адвокати групи та акціонера готові відстоювати їх інтереси в українських та міжнародних судах.

У заяві також зазначається, що за період війни бізнеси Group DF зазнали значних втрат, однак продовжують допомагати державі: за період повномасштабної війни пряма допомога українцям, містам та ЗСУ перевищила 826,4 млн гривень.

Як повідомлялося, СБУ та Бюро економічної безпеки повідомили про підозру Дмитру Фірташу та восьми топменеджерам його компаній. Їх звинувачують у завданні збитків державі при закупівлі газу для технологічних потреб газорозподільчих компаній.