Google повідомлятиме про створені за допомогою штучного інтелекту зображення

Компанія Google додає дві нові функції до свого пошуку зображень, щоб зменшити поширення дезінформації, особливо зараз, на тлі розвитку інструментів штучного інтелекту.

Як пише Bloomberg, перша нова функція компанії Alphabet Inc. називається "Про це зображення", яка надає додатковий контекст, наприклад, коли зображення або подібні вперше були проіндексовані Google, де вони вперше з’явилися та де ще вони з’являлися в інтернеті.

Мета полягає в тому, щоб допомогти користувачам визначити першоджерело, а також контекстуалізувати зображення з будь-якими доказами, які могли б надати новинні організації.

Google також позначатиме кожне зображення, створене за допомогою штучного інтелекту та його інструментів. Компанія працює і з іншими платформами, щоб переконатися у здійсненні ними аналогічного маркування таких зображень, зокрема з сервісами Midjourney та Shutterstock.