Розвантаження зерна в одеських портах впало у 7 разів через блокування "зернового коридору" Росією

Через блокування Росією роботи "зернового коридору" у портах Великої Одеси значно знизились темпи вивантаження зерна.

Про це повідомив директор департаменту комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерій Ткачов, передає Інтерфакс-Україна.

Якщо раніше у чорноморських портах вивантажували від 700 до 900 вагонів із зерном на добу, то за минулу добу цей показник впав до 125 вагонів, а загалом за травень середньодобовий показник склав 274 вагонів із зерном на добу.

Він наголосив, що Росія фактично блокує роботу "зернового коридору".

Так, за інформацією Одеської залізниці, минулого тижня жодне судно не пройшло інспекцію, не було зареєстровано на огляд, також нуль суден перебуває у зоні інспектування. При цьому, чекають на інспекцію приблизно 60 суден.

Залізницею у напрямку портів Великої Одеси станом на 15 травня рухається 902 вагони із зерновими вантажами. Черга на розвантаження становить 3,3 діб.

Водночас у порту "Ізмаїл" ситуація залишається складною через критичне накопичення вагонів. Станом на 15 травня у напрямку порту рухається 2462 вагони із зерновими вантажами. Середньодобовий показник вивантаження у травні становить 79 вагонів на добу, за останню добу цей показник вдалося збільшити до 96 вагонів. За таких умов, черга на розвантаження перевищує 31 добу.

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Як повідомлялося, минулого тижня у Стамбулі завершилися переговори за участі представників України, Туреччини, ООН та Росії щодо продовження роботи "зернового коридору", про їх конкретні результати не повідомлялося.

Водночас у МЗС Росії погрожують остаточно заблокувати дію угоди з 18 травня, якщо не будуть виконані вимоги російської сторони. Зокрема, Росія наполягає підключення "Россєльхозбанку" до системи SWIFT. При цьому раніше цей банк не грав великої ролі в міжнародній торгівлі зерном, однак обслуговував російську оборонну промисловість. Крім того, Росія вимагає розблокувати постачання запчастин та сільгосптехніки, а також відновити експорт аміаку через Одесу.

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Нагадаємо, представники Росії заявляли, що дію так званої "Чорноморської зернової ініціативи", термін дії якої спливав 18 березня, продовжено на 60 днів, хоча раніше її дія продовжувалася на 120 днів, а Україна та Туреччина пропонували продовжити дію угоди хоча б на рік.

При цьому за останні місяці російська сторона декілька разів блокувала роботу "зернового коридору". 8 травня РФ на кілька днів фактично зупинила "Зернову ініціативу", відмовившись реєструвати судна на вхід та проводити їх інспекції.

17 квітня Росія вже блокувала інспекції суден у межах "зернової ініціативи" у територіальних водах Туреччини. Пізніше Україна та Туреччина дійшли згоди щодо поновлення реєстрації та інспектування суден, що прибувають під завантаження українським збіжжям.