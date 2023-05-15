Третина українських підприємств скаржиться на брак робочої сили, – опитування

В Україні зросла кількість підприємств, які відчувають посилення проблем із пошуком персоналу.

"Серед усіх перешкод для ведення бізнесу в Україні брак робочої сили посідає п’яте місце – 31% опитаних підприємств вказують на проблеми із пошуком персоналу", – розповіла виконавча директорка Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Оксана Кузяків під час презентації щомісячного опитування українського бізнес-середовища, передає Укрінформ.

Так, у квітні частка бізнесів, що відчули брак кваліфікованих працівників, зросла до 26,9% з 19,9% у березні. Водночас поменшало роботодавців (з 7% до 4,9%), які повідомили, що їм легко знайти некваліфікованих працівників.

Відтак підприємства не поспішають розширювати штат. Планують зростання кількості працівників лише 5,6% (порівняно із 8,3% у березні). Тоді як вже понад 91% не очікують змін у зайнятості (у березні таких було 88,3%).

"Якщо подивитися на цей показник за розміром підприємств, то побачимо, що у великих та середніх підприємств проблема з пошуком персоналу стоїть гостріше, на відміну від малих та мікробізнесів. Ця тенденція може свідчити про перші спроби великого та середнього бізнесу вдатися до розвитку", – зауважила Кузяків.

Як повідомлялося, за даними НБУ, у квітні 2023 року ІОДА (Індекс очікувань ділової активності) підвищився до 51.5 із 49.5 у березні, що свідчить про очікування щодо зростання виробництва в Україні завдяки стабілізації ситуації в енергетиці, підвищенню споживчих настроїв населення та поліпшенню інфляційних та курсових очікувань.