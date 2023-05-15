Нацбанк оштрафував компанію DG Finance за порушення "колекторського" закону
Національний банк України (НБУ) оштрафував ТОВ "Діджи фінанс" на 51 тисячу гривень за порушення вимог щодо етичної поведінки, передбачених законом "Про споживче кредитування".
Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 15 травня, повідомляє пресслужба регулятора.
У Нацбанку зауважили, що це мінімальний розмір штрафу, передбачений за це порушення.
За даними на її сайті, ТОВ "Діджи фінанс" заснована у 2018 році та спеціалізується на управлінні проблемними активами, зокрема вона працює з непрацюючими кредитними портфелями як державних та комерційних банків, так і мікрофінансових організацій, купуючи права вимоги за ними.
ТОВ "Діджи фінанс" має діючу безстрокову ліцензію на надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, та ліцензію на надання послуг з факторингу. Бенефіціаром компанії у держреєстрі вказаний Сергій Демінський.
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