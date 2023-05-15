Єврокомісія схвалила угоду про продаж розробника відеоігор Warcraft за $69 мільярдів

Європейська Комісія схвалила угоду щодо купівлі американської Microsoft Corp. розробника відеоігор Activision Blizzard Inc. обсягом $69 млрд.

Як йдеться у заяві ЄК, угоду схвалено за умови дотримання Microsoft усіх умов, погоджених із регулятором, передає Інтерфакс-Україна.

Ці умови "цілком усувають" потенційні проблеми у сфері конкуренції, виявлені регулятором, і дозволяють суттєво покращити ситуацію на ринку сервісів хмарного геймінгу порівняно з нинішньою, зазначають у ЄК.

Таким чином, Microsoft та Activision Blizzard подолали перший із трьох великих бар'єрів на шляху до об'єднання.

Наприкінці квітня британське Управління захисту конкуренції та ринків (Competition and Markets Authority, CMA) заблокувало цю угоду, вважаючи, що вона загрожує конкуренції на британському ринку відеоігор. Microsoft планує оскаржити рішення CMA.

У грудні минулого року Федеральна торгова комісія (FTC) США подала позов до суду, щоб заблокувати угоду. Американський регулятор заявив, що купівля Activision Blizzard дасть Microsoft можливість контролювати доступ користувачів до відеоігор компанії на пристроях, крім Xbox. Крім того, FTC вважає, що угода може призвести до зростання цін на відеоігри, погіршення їх якості на альтернативних платформах, а також повної відмови від надання доступу до відеоігор користувачам інших приставок.

Судові розгляди між Microsoft та FTC намічені на серпень. Microsoft представила власні аргументи суду у відповідь на позов регулятора і розраховує на досягнення мирової угоди з FTC.