МВС готує спеціальний закон про безпеку після закінчення війни

Міністерство внутрішніх справ готує комплекс заходів, аби мінімізувати виклики, які чекатимуть Україну після завершення війни.

"Ми звернулися до Уряду Естонії щодо надання допомоги українському МВС у питанні формування безпечного середовища після закінчення бойових дій в нашій країн", – про це заявив глава МВС України Ігор Клименко заявив під час розмови з міністром внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметсом.

Клименко розповів, що попри постійні бойові дії в Україні, МВС готує спеціальний закон щодо формування безпекового середовища після завершення війни.

Окремо глави МВС України та Естонії обговорили питання розмінування України. За словами Клименка, наразі близько тисячі саперів МВС займаються оперативним розмінуванням України. Саперам уже вдалося розмінувати та знешкодити близько півмільйона вибухонебезпечних предметів з початку війни, однак Україна продовжує залишатися однією з найзамінованіших країн світу.

Своєю чергою Ляенеметс запевнив, що його країна готова допомогти Україні у цьому питанні: "В естонських саперів є повна готовність виїзджати в Україну, аби допомогти в розмінуванні територій".