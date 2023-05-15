Грузія почала видавати дозволи на польоти для російських авіакомпаній

Влада Грузії видала дозвіл російській авіакомпанії "Азімут" для відновлення регулярних рейсів до Тбілісі з 17 травня.

Про це голова Агентства цивільної авіації Грузії Гіві Давіташвілі розповів телеканалу Imedi, повідомляє "Ехо Кавказу" (проєкт Радіо Свобода).

За його словами, всього надійшли заявки від п'яти авіакомпаній, які хочуть літати між Росією та Грузією. Серед них – чотири російських та грузинська авіакомпанія Georgian Airways.

Пресслужба грузинського Агентства додатково повідомила, що "Азімут" отримала дозвіл на виконання семи рейсів на тиждень. Там окремо зауважили, що ця російська авіакомпанія не знаходиться в чорному списку Євросоюзу.

Раніше повідомлялося, що "Азімут" виконуватиме польоти на літаках Superjet, оскільки вони належать російським лізинговим компаніям і на них не поширюються санкції, які забороняють обслуговування в закордонних аеропортах.

Раніше міністр економіки Грузії Леван Давіташвілі розповідав, що три російські авіакомпанії запросили виконання рейсів у всі три грузинські аеропорти: Тбілісі, Кутаїсі та Батум. Назви авіакомпаній він не уточнював.

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Як повідомлялося, минулого тижня російський президент Владімір Путін скасував візовий режим для громадян Грузії і заборону на польоти російських авіакомпаній до цієї країни з 15 травня. В уряді Грузії підтримали рішення Путіна. Своєю чергою президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала це рішення його "черговою провокацією".

Безвізовий режим між Росією та Грузією було скасовано після російського вторгнення у 2008 році. Грузія повернула безвіз для росіян в односторонньому порядку ще у 2012 році. У липні 2019 року Росія заборонила прямі польоти до Грузії через масштабні протести, які почалися в країні після того, як депутат Держдуми від КПРФ Сєргєй Гаврілов на відкритті зустрічі Міжпарламентської асамблеї православ'я в парламенті Грузії сів у крісло спікера.

Грузія стала одним із найпопулярніших напрямків серед росіян, які виїжджали з Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Після того, як президент Росії Володимир Путін оголосив у країні часткову мобілізацію, на єдиному наземному КПП на російсько-грузинському кордоні Верхній Ларс у Північній Осетії утворилися черги. За день кордон перетинало близько 10 тис. машин. У 2022 році, за інформацією МВС Грузії, в країну в'їхали майже 1,5 млн громадян Росії.