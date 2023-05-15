Мінекономіки визначило пріоритетні галузі для співпраці з Південною Кореєю

Пріоритетними для співпраці між Україною та Південною Кореєю є такі галузі, як електрика й водень, виробництво енергетичного обладнання, розвиток зеленої металургії, логістика, виробництво літію та батарей, електрокарів і міського транспорту.

Україна зацікавлена у широкому залученні корейського бізнесу до реалізації спільних інвестиційних проектів для відбудови України та відновлення національної економіки, зазначила перша віцепрем’єр-міністерка, міністерка економіки України Юлія Свириденко в ході зустрічі з Корейсько-українською асоціацією торгівлі та промисловості (KUATI) та корейськими компаніями.

"На платформу Advantage Ukraine вже спрямовано проекти на сотні мільйонів доларів. За оцінками Світового банку, потреби для відновлення України вже складають понад $400 млрд, а фінансування проєктів розвитку, за оцінкою Мінекономіки – понад $500 млрд. Інвестувати в розвиток України – це нові перспективи для корейського бізнесу і ми очікуємо на його участь у цьому процесі", – зауважила Свириденко.

Вона зазначила, що йдеться і про проєкти, які безпосередньо стосуються відбудови України, і проєкти, спрямовані на розвиток економіки: житлове будівництво, відновлювана енергетика, виробництво акумуляторів, суднобудування, автомобільний, залізничний бізнес та виробництво спеціалізованої агротехніки.

Так, Свириденко запросила корейські компанії-виробників електромобілів та машинобудівників до співпраці, зокрема, досягнуто попередні домовленості про потенційне розміщення виробництв в Україні.

Перша віцепрем’єр-міністерка запропонувала корейським компаніям розмістити свої виробничі потужності, в тому числі в індустріальних парках, а також долучитися до розвитку індустріальних парків в Україні в якості їх керуючих компаній. Україна в свою чергу пропонує державні стимули у вигляді звільнення від сплати ввізного мита та ПДВ на імпорт обладнання для підприємств-виробників.