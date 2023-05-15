Держлісагентство відзвітувало про перевиконання плану Зеленського про висадку мільярда дерев

Цієї весни лісівники висадили понад 109 мільйонів сіянців, що майже на 30 мільйонів більше ніж планувалося.

Загалом підприємствам, установам та організаціям Держлісагентства вдалося відтворити майже 15,28 га лісів, з яких 702 га – це закладення нових лісів, повідомляє пресслужба Мінприроди.

Найбільше дерев висадили у Житомирській – 25,47 млн сіянців, Рівненській – 20,2 млн, Київській – 12,04 млн та Волинській областях – 7,88 млн сіянців.

Крім того, відновлюють ліс і на деокупованих територіях, де це безпечно. Зокрема, минулої осені лісівники висаджували сіянці на Сумщині, Київщині, Чернігівщині. Цього року на Миколаївщині.

"Попри воєнний стан реалізація програми президента "Зелена країна" триває. Нині активно розбудовується нова інфраструктура створення лісу. Торік вдалося відкрили нові центри з вирощування сіянців у Житомирській та Кіровоградській областях, крім того, розширити центр у Хмельницькій області", – зазначається у повідомленні.

Зокрема, цього року заплановано будівництво 7 нових селекційно-насіннєвих центрів у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Сумській та Чернігівській областях і розширення у Тернопільській області.

За даними на сайті програми "Зелена країна", під час повномасштабної війни темпи її реалізації навіть випереджали план.

Як повідомлялося, на початку червня 2021 року президент Володимир Зеленський підписав указ щодо реалізації проекту "Зелена країна" для збільшення площі лісів в Україні. За словами глави держави, у рамках проекту за 10 років планується збільшити площу лісів на 1 млн га. Для цього протягом найближчих трьох років Зеленський обіцяв висадити в Україні 1 млрд дерев.