Схема Коломойського у "Центренерго": НАБУ оголосило в розшук двох підозрюваних

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило в розшук колишнього члена дирекції ПАТ "Центренерго" Олександра Уварова та ексдиректорку одного з департаментів держкомпанії Катерину Токар.

Як повідомляється на сайті НАБУ, їх підозрюють у причетності до схеми, яка завдала збитків "Центренерго" на 176,8 млн грн.

Раніше НАБУ оприлюднило повістки про виклик Уварова і Токар на допит в якості підозрюваних.

Як повідомлялося, на початку травня НАБУ повідомило про підозру колишньому члену дирекції ПАТ "Центренерго" та його пособникам – колишньому начальнику Департаменту ПАТ "Центренерго" та керівнику приватної компанії, зловживання яких завдали одному з найбільших підприємств електроенергетичної галузі країни понад 176 млн грн збитків.

За даними слідства, вони причетні до організації схеми, яка привела до збитків держкомпанії внаслідок укладеної у 2020 році ПАТ "Центренерго" угоди про продаж електроенергії з ТОВ "Юнайтед Енерджі", яке пов'язують з Ігорем Коломойським.

Зокрема, через невідбір законтрактованої електроенергії компанія-переможець мала сплатити штраф. Аби цього уникнути, менеджери "Центренерго" погодилися заднім числом укласти додаткові угоди, якими виключили з основних угод положення про дозволені межі відхилення від обсягів відібрання електроенергії. Такі зміни дозволили "Юнайтед Енерджі" відбирати будь-який обсяг електроенергії, незважаючи на те, що за умовою проведених аукціонів відібрання договірного обсягу електроенергії мало бути гарантоване.

У результаті таких дій ПАТ "Центренерго" недоотримано доходу на суму понад 176,8 млн грн – саме стільки коштів приватна компанія мала сплатити за невиконання зазначеного обов’язку.

Нагадаємо, раніше САП завершила слідство у справі щодо завдання 93,76 млн грн збитків "Енергоатому" внаслідок продажу електроенергії тому ж трейдеру "Юнайтед Енерджі" за заниженою ціною.