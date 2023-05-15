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Новини
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Мінфін сумнівається у можливості пенсійної реформи від "Слуг народу" під час війни, – Марченко

марченко,сергій

Міністерство фінансів підтримує запровадження накопичувальних пенсій, але має застереження щодо спроможності профінансувати ці зміни під час повномасштабної війни.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів у інтерв’ю українській редакції Forbes.

"Ще до війни ми допомагали просувати цю реформу. Я був її прихильником і постійно комунікував необхідність впровадження нової системи. Якщо зараз депутати політично вважають, що це слушний момент для голосування у Раді, я не бачу застережень. Але є питання щодо часу, коли це може бути імплементовано, враховуючи фокус на питаннях безпеки країни та досить високу інфляцію", – зауважив Марченко.

За його словами, побоювання Мінфіну викликає спроможність державного бюджету профінансувати передбачені реформою видатки.

"Тобто концептуально ми погоджуємось, однак обережні з точки зору, чи будуть в нас ресурси на реформу найближчим часом. Загалом я вважаю, що якби в нас не було війни, це потрібно було б робити вже зараз", – додав Марченко.

Як повідомлялося, у квітні група депутатів від правлячої партії "Слуга народу" внесли до Верховної Ради проєкт закону "Про накопичувальне пенсійне забезпечення". Він передбачає запровадження вже з 2024 року другого рівня пенсійної системи – обов'язкових накопичувальних пенсій, які на першому етапі співфінансуватиме держава.

Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензор: Пенсійна реформа від "Слуг народу": Кому віддадуть пенсійні накопичення українців

Автор: 

Мінфін (2917) пенсіонери (429) пенсійна реформа (270) пенсія (681)


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Топ коментарі
+7
Щоб заробити пенсію треба їхати за кордон. Навіть в 60 років ще не пізно. Жінкі можуть раніше. Їм нема заборони на на виїзд.
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15.05.2023 18:09
+7
по ze-бюджету живi пенсiонери не передбаченi. вiйськовим грошей нема. "на часi" тiльки "велике крадiвництво".
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15.05.2023 18:12
+6
Депутати під час віини можуть собі позволити накопичувати .
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15.05.2023 17:58
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15.05.2023 17:51 Відповісти
а кто бы сомневался...
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15.05.2023 17:56 Відповісти
Шов маст го он...
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15.05.2023 17:57 Відповісти
Депутати під час віини можуть собі позволити накопичувати .
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15.05.2023 17:58 Відповісти
Я пенсіонер з 2013 року, за роботу до 2000 року мені зарахували пенсію у 0.000231 грн, за 5- ти річну роботу на хімічному заводі з 1-ою сіткою "врєдності". Тому питання: Ви будете 35 років відраховувати у свій пенсійний фонд кошти, але який буде курс $ коли Ви вийдете на пенсію? Думаю такий же як у мене до 2000 року!
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15.05.2023 17:59 Відповісти
Відповідь: середня зп 15000 грн., пенсійне віднахування 3300 грн.=88 дол, тому
0 * (1 + 0.02/12)^(420) + 88 * (((1 + 0.02/12)^(420) - 1)/(0.02/12)) ≈ 51,029.29

Таким чином, якщо вкладати 88 дол. кожен місяць протягом 35 років при річній ставці 2% , кінцева сума вкладу становитиме близько 51,029.29 дол
і якщо ти здохнеш наприклад в 65 років то твої гроші успадкують твої діти ! в чому проблема в накопичувальній пенсії - так живуть всі розвинуті країни!!!
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15.05.2023 19:46 Відповісти
У всіх розвинутих країнах немає такої інфляції, як у нас, яка знищить будь які накопичення.
І немає такого, щоб за 35 років декілька разів змінилася валюта в країні.
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15.05.2023 20:48 Відповісти
так плати свої пенсійні податки і дальше чого плачиш??
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15.05.2023 21:03 Відповісти
Ні. Я сплачую податки тільки тоді, коли вони витрачаються на державні цілі. Годувати злодійкувату зелену шоблу я не збираюся.
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15.05.2023 22:01 Відповісти
які державні цілі - може у нас бесплатна медицина, освіта, нормальні доргоги, чесні суди, мєнти які не беруть взятки і справедливі пенсії як у селюка так і в судді???
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15.05.2023 23:24 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3418595/nabu_zatrymalo_golovu_verhovnogo_sudu_knyazyeva_na_habari_3_mln_dol/sortby/tree/order/desc/page/1#comments
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15.05.2023 23:48 Відповісти
СН можуть тільки пенсії скасувати у зв'язку з війною. Хоча у доларовому еквіваленті пенсії й так упали.
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15.05.2023 18:01 Відповісти
"оставь надежду на пенсию, всяк в пенсионную систему входящий" ))
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15.05.2023 18:05 Відповісти
)памятайте це все,намотуйте на вус,а як на майбутніх виборах будуть розказувати казочки-згадуйте)))))https://youtu.be/7QMsv6XCZdM
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15.05.2023 18:07 Відповісти
Щоб заробити пенсію треба їхати за кордон. Навіть в 60 років ще не пізно. Жінкі можуть раніше. Їм нема заборони на на виїзд.
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15.05.2023 18:09 Відповісти
До сих пір пенсійний вік у Франції був одним з найнижчих серед розвинених країн. Для порівняння, в Німеччині в цьому році можна вийти на пенсію у віці 65 років і 10 місяців, а з 2024 року відбудеться подальше підвищення цього порога - в перспективі до 67 років.
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16.05.2023 00:32 Відповісти
Брєд. Солідарна пенсійна система має тільки перспективу у США. У ЄС солідарка вже повністю подихає із-за катастрофічного старіння населення(до 2060-го на 10 пенсів буде 2 працюючих). Єдиний вихід - накопичення. Однак працюючи 10 років хєр шо накопичується аби нормально прожити у тій країні в яку виїдеш.
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16.05.2023 08:14 Відповісти
Зелені ''слуги урода'' жодної реформи не проведуть бо за що вони не візьмуться виходить велика або маленька купа зеленого лайна!
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15.05.2023 18:11 Відповісти
Чому? Тим евреям що віїхали на ПМЖ в Ізраїль вони зробили пенсії яки належить мати в Ізраїлі з бюджету України.
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15.05.2023 18:36 Відповісти
скільки можна брехати, не надоїло
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15.05.2023 20:10 Відповісти
по ze-бюджету живi пенсiонери не передбаченi. вiйськовим грошей нема. "на часi" тiльки "велике крадiвництво".
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15.05.2023 18:12 Відповісти
Смішно говорити про цю ідею в країні з великою інфляцією. Зараз вашими грошима хтось практично безкоштовно буде користуватися, а коли настане час йти на пенсію, залишаться ріжки та ніжки. Невже влада думає, що українці дурні та цього не розуміють? Почали при Порашенкє, але зеленим ця ідея теж подобається. "Гарно" в Україні жити.
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15.05.2023 18:22 Відповісти
ти з себе посмійся. інфляція якраз і через таких як ти дур!!! тому легше чинушам напечатати гроші чим впровадити систему накопичувального забезпечення, якщо сама тупа то подивись на світ, - у всіх розвинених країнах з високими пенс виплатами немає солідарної тупої системи як ти!!!
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15.05.2023 18:56 Відповісти
Та мені вже без різниці. В Бельгії люди на пенсії продовжують нормальне життя, подорожують. Бо нема інфляції, платили високі податки та живуть у розвинутій країні. А українські пенсіонери - жебраки, і вам того ж бажаю. Захищайте далі цю безглузду систему
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15.05.2023 20:44 Відповісти
а де ти раніше була? все влаштовувало? так і получай по заслузі - ти же сама винна!!! ти ж вийшла на пенсію в одних трусах і тепер тебе має кормити вчорашній студент який може має свою сімю і будує дім???
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15.05.2023 20:54 Відповісти
За минулий рік в Україні інфляція була 35%. У польщі, чехії- 18%. У країнах Балтії трохи більше 20%. Лідер - ********, у них інфляція в районі 25%.
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16.05.2023 08:17 Відповісти
Самі надійні накопичення в банку. Трилітровому.
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15.05.2023 18:28 Відповісти
1000 млрд грн. зараз тривають в банках громадяни отримуючи 10-18% в грн і до 6% доларах, є банки які стабільно працють уже 30 років і там тримають гроші втому числі і пенсіонери- так що в нас теж є зародки накопичуваної пенсії як в нормальних країнах Європи
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15.05.2023 23:18 Відповісти
Мені достатньо і того як Бєня і Шмуля тирили гроші з Привату.
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15.05.2023 23:23 Відповісти
ахах - а спитай тих хто ніс в приват гроші - вони прекрасно знали хто такий коломойський і як лохи в піраміді вважали що встигнуть вискочити не останніми всетаки бєня давав найбільшу % ставку на ринку для жадних дібілів!!
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15.05.2023 23:32 Відповісти
У Зе-команди, як завжди аврал, а тут вже щось і новеньке - бунт на кораблі.
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15.05.2023 18:55 Відповісти
Пенсия будет накапливаться в нашей убогой гривне? Может стоить дождаться вступления в евросоюз и после введения евро и реформу пенсионную делать? В нашей гривне делать, это снова обмануть население.
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15.05.2023 20:23 Відповісти
почему, если откладивать на деп 3300 в мес вместо нпенсионного налога то за 35 лет накапливаеш гдето 15 млн. грн. при ставке депа 12% даже с учетом инфляции это намного больше чем сегодняшняя солидарная система которая выгодна только чинушам, Даже в свинособак уже есть накопительная система!!!
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15.05.2023 20:46 Відповісти
Вы все красиво написали, я чуть не заплакал от умиления и от открывающихся перспектив. А теперь возьмите бумагу и ручку...и нарисуйте за последние 15 лет, сколько раз у нас государство девальвировало гривну. Она была при Ющенко около 4 грн за доллар, за 17 лет упала до 40 почти. Все ваши накопления в гривне, до одного места при такой девальвации. И если вы думаете, что государство компенсирует ваш накопительный счет при девальвации... ну я тогда не знаю, это какое-то детство прямо из вас выходит. Государству нужно спихнуть пенсионные расходы на самих пенсионеров, это очевидно. У нас скотское государство и вы это знаете. Государство, это Германия, Сша, евросоюз, Япония итд...а мы кормушка для ворья.
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15.05.2023 21:18 Відповісти
Государство?!! Где оно? Это территория бесстыдства и беззакония.
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15.05.2023 21:31 Відповісти
так девальвация в т. числе из за солидарной системы, у нас же нет накопительной, ! каждый год дефицит пенс фонда гдето 200 млрд грн. откуда же деньги - понятно что печатают! и это даже не солидарная система а какаята бандитская схема - солидарно это когда собрали в год 400 млрд. и поровно распредилили кто как раньше работал , но некоторым ************* хочется получать больше чем он заработал и потому ему не выгодна накопительная система
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15.05.2023 23:08 Відповісти
1. вчем имено не прав? инфляция и девальвация это когда расходы бюджета больше чем доходы, это даже логическая популистическая система для лохов таких как ты - тебе печатают пенсию но когда ты добежишь к магазину, другие более умнее чем ты быстрее успеют обменять бабло на дол Как ты только раз мог просесть??? гривна девальвирует постоянно с 1993 года
1993 1.8700
1998 4.1700
2001 5.6146
2009 7.9550
2014 12.9427
2015 21.8829
2020 28.2283

2. Постоянная девальвация грн. - это твоя нормальная забота о пенсионеров, когда дефицит пенсионного фонда доходит до 50%??? Выйди с халупы -посмотри вокруг -ты видишь Европу? так откуда у тебя должна быть Европейская пенсия??? Че ты всю жизнь делал что вокруг такая разруха?? Солидарная система это когда следующее поколение кормит прежнее, так те что сейчас после школы виноваты что ты **** все просрал и они должны еще о тебе заботится,???

3.Гнилые мерзкие и вороватые - это ТЫ
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16.05.2023 08:23 Відповісти
судя по твоему уму -жизнь тебя оскорбила, не я
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16.05.2023 09:50 Відповісти
Молодец! Можешь смело идти работать в минфин, там листья перед зданием, их нужно убирать.
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16.05.2023 15:25 Відповісти
за себя пеереживай! таким как ты как раз минфин и не поможет, а у нас все равно будет накопительная система как у всех развитых странах!!! некоторые и без минфина уже пользуются
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16.05.2023 18:53 Відповісти
У Швеції ніколи не було солідарної пенсійної системи. Скільки накопичив за життя - стільки і отримав у старості. Тому пенсія - це справа виключно тих хто хоче її мати. А державі реально похєр. Причому будь-якій, особливо з поточною демографією у Європі
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16.05.2023 08:28 Відповісти
Польша в ЕС. А валюта по-прежнему злотые. Хорватия переходит на евро только с этого года. Можно было бы привязывать пенсионные накопления к евро или доллару, но для этого правительств надо иметь мозги, а власти - совесть.
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15.05.2023 21:30 Відповісти
За https://www.facebook.com/457491464367955/photos/a.457492894367812/460735840710184/ оцінками європейських експертів надра України оцінюються у 27,3 трильйонів євро- маємо в надрах унікальні 2/3 найменувань всіх відомих копалин від солі і газу до титану і алмазів. Це ж не зараз впало. Що заважає за останні 30 років зробити Національний фонд як в Норвегії і Єміратах який фінансує пенсії, соціальну медицину і освіту і розбудову держави ? В їхніх Національних Фондах зібралися мільярди доларів за рахунок торгівлі Державою копалин , газу, нафти. А в Україні держава кладе трильярди в офшори кількох фізичних осіб. Якого ще Закона вам потрібно щоб не обкладати податками дохід що нижче прожиткового ?!
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15.05.2023 22:00 Відповісти
А хто мав робити той фонд ці 30 років? Клоуни чи зеки? Чи ви учора народилися і не були свідком того пісдєца який творився в державі при чучмі і кравчучці?
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16.05.2023 08:20 Відповісти
Новые идеи клоунов - новые поборы с бизнеса,новые поборы - новый виток коррупции и усложнение ведения предпринимательской деятельности,далее экономическое убожество,повальная бедность и крах пенсионной системы,вперед в пропасть.
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15.05.2023 23:17 Відповісти
Що можна чекати від корумпованоі влади?????????
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16.05.2023 13:35 Відповісти
Ось коли виявляються неспроможність Мінфіну вирішувати питання фінансування України, через «дивну відмову🫣» або саботаж у прийнятті ЗАКОНОПРОЕКТУ «Про фінансову систему в Україні»!!!
А його професійно розробили👍 та погодили💪 ЦОВВ (яйценюк це добре пам'ятає😡), але зміна ВРУ та саботування нового керівництва Мінфіну🪆, дивно заблокувало прийняття ВАЖЛИВО для держави, особливо ЗАРАЗ, закону‼️❤️⚔️🪖💯
Дбр та СБУ теж про це знають добре‼️❤️🇺🇦👍🫡
Тому і бананов Іван десь пропав із сім'єю !!!
Як тут без люстрації обійтися та ліхтарів….
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16.05.2023 14:34 Відповісти

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