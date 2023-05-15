Мінфін сумнівається у можливості пенсійної реформи від "Слуг народу" під час війни, – Марченко
Міністерство фінансів підтримує запровадження накопичувальних пенсій, але має застереження щодо спроможності профінансувати ці зміни під час повномасштабної війни.
Про це міністр фінансів Сергій Марченко розповів у інтерв’ю українській редакції Forbes.
"Ще до війни ми допомагали просувати цю реформу. Я був її прихильником і постійно комунікував необхідність впровадження нової системи. Якщо зараз депутати політично вважають, що це слушний момент для голосування у Раді, я не бачу застережень. Але є питання щодо часу, коли це може бути імплементовано, враховуючи фокус на питаннях безпеки країни та досить високу інфляцію", – зауважив Марченко.
За його словами, побоювання Мінфіну викликає спроможність державного бюджету профінансувати передбачені реформою видатки.
"Тобто концептуально ми погоджуємось, однак обережні з точки зору, чи будуть в нас ресурси на реформу найближчим часом. Загалом я вважаю, що якби в нас не було війни, це потрібно було б робити вже зараз", – додав Марченко.
Як повідомлялося, у квітні група депутатів від правлячої партії "Слуга народу" внесли до Верховної Ради проєкт закону "Про накопичувальне пенсійне забезпечення". Він передбачає запровадження вже з 2024 року другого рівня пенсійної системи – обов'язкових накопичувальних пенсій, які на першому етапі співфінансуватиме держава.
Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензор: Пенсійна реформа від "Слуг народу": Кому віддадуть пенсійні накопичення українців
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0 * (1 + 0.02/12)^(420) + 88 * (((1 + 0.02/12)^(420) - 1)/(0.02/12)) ≈ 51,029.29
Таким чином, якщо вкладати 88 дол. кожен місяць протягом 35 років при річній ставці 2% , кінцева сума вкладу становитиме близько 51,029.29 дол
і якщо ти здохнеш наприклад в 65 років то твої гроші успадкують твої діти ! в чому проблема в накопичувальній пенсії - так живуть всі розвинуті країни!!!
І немає такого, щоб за 35 років декілька разів змінилася валюта в країні.
1993 1.8700
1998 4.1700
2001 5.6146
2009 7.9550
2014 12.9427
2015 21.8829
2020 28.2283
2. Постоянная девальвация грн. - это твоя нормальная забота о пенсионеров, когда дефицит пенсионного фонда доходит до 50%??? Выйди с халупы -посмотри вокруг -ты видишь Европу? так откуда у тебя должна быть Европейская пенсия??? Че ты всю жизнь делал что вокруг такая разруха?? Солидарная система это когда следующее поколение кормит прежнее, так те что сейчас после школы виноваты что ты **** все просрал и они должны еще о тебе заботится,???
3.Гнилые мерзкие и вороватые - это ТЫ
А його професійно розробили👍 та погодили💪 ЦОВВ (яйценюк це добре пам'ятає😡), але зміна ВРУ та саботування нового керівництва Мінфіну🪆, дивно заблокувало прийняття ВАЖЛИВО для держави, особливо ЗАРАЗ, закону‼️❤️⚔️🪖💯
Дбр та СБУ теж про це знають добре‼️❤️🇺🇦👍🫡
Тому і бананов Іван десь пропав із сім'єю !!!
Як тут без люстрації обійтися та ліхтарів….