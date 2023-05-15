SkyUp відправив ще два літаки для роботи в Африці

Український лоукостер SkyUp відправив ще два літаки для роботи в Північній Африці – у популярний серед європейських туристів Туніс.

Як пише avianews.com, із квітня два українські Boeing 737-800 з реєстраціями UR-SQB і UR-SQF виконують рейси з Тунісу в міста Європи на замовлення авіакомпанії Tunisair.

У SkyUp підтвердили, що працюють із місцевим туніським авіаперевізником на двох літаках на умовах стандартного середньострокового мокрого лізингу. Такий тип договору передбачає, що SkyUp передає в оренду літаки, екіпажі та забезпечує страховку повітряних суден.

"Відповідно до контракту польоти виконуються в країни Європи та Північної Африки", – додали в SkyUp.

Зараз у розпорядженні українського лоукостера залишилися 9 літаків із 12.

Один Boeing 737-800 із реєстрацією UR-SQM авіакомпанія передала своїй європейській дочці SkyUp MT для роботи під мальтійським сертифікатом.

Два Boeing 737-800 SkyUp з реєстраціями UR-SQA та UR-SQH у квітні знаходилися у столиці Судану Хартумі, коли там почалося протистояння між армією та силами швидкого реагування.

Унаслідок зіткнень один авіалайнер повністю згорів, що підтверджено супутниковими знімками. Детальної інформації про стан другого українського літака досі немає.