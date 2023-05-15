Кабмін затвердив систему моніторингу земельних відносин

Кабінет міністрів ухвалив постанову 474 "Про публічний моніторинг земельних відносин". Постановою передбачається створення системи моніторингу земельних відносин, яка буде складовою частиною Державного земельного кадастру, власником якої буде держава.

Документ розроблений Мінагрополітики і Держгеокадастром на виконання низки законів України.

За словами заступниці міністра аграрної політики та продовольства України Людмили Шемелинець, необхідність впровадження такого моніторингу зумовлена відсутністю єдиної відкритої інформаційної бази про стан розвитку земельних відносин в Україні. Це перешкоджає прозорості земельних відносин та доступності інформації про їх стан.

"Наразі великі обсяги інформації про стан земельних відносин накопичуються різними державними органами. Доступ до цієї інформації в рамках дії закону України "Про доступ до публічної інформації", а також обмін цією інформацією між органами державної влади на практиці пов’язаний із значними витратами часу та людських ресурсів", – відзначила Шемелинець.

Система моніторингу забезпечить доступність інформації про стан та розвиток земельних відносин, прогнозування динаміки змін стану земельних відносин, підвищення якості управління земельними ресурсами на державному, регіональному та місцевому рівнях, сприятиме покращенню інвестиційної привабливості та бізнес-клімату в Україні.

Доступ до результатів публічного моніторингу земельних відносин та ринку земель буде для необмеженої кількості користувачів, в тому числі шляхом щомісячного опублікування результатів моніторингу в текстовому, графічному, картографічному й табличному форматах на сайті Держгеокадастру та Єдиному веб-порталі відкритих даних без інформації з обмеженим доступом в розрізі областей, районів та територіальних громад.

За словами Шемелинець, публікація таких даних сприятиме прозорому функціонуванню ринкового обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, усуватиме можливі спекуляції на темі ринку земель та стане інструментом громадського контролю.

Постанова також окреслює коло суб’єктів проведення моніторингу земельних відносин та процедуру такої взаємодії, а також визначає перелік даних, необхідних для здійснення публічного моніторингу земельних відносин.