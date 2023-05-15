Євросоюз може зіткнутися з надлишком інфраструктури для імпорту скрапленого газу, – Bloomberg

Термінали для прийому поставок скрапленого природного газу "на мільярди євро" можуть залишитися незатребуваними в разі перенасичення ринку ЄС.

Як пише агентство Bloomberg, фахівці Інституту енергетичної економіки та фінансового аналізу (IEEFA) підрахували, що в одному зі сценаріїв розвитку подій попит на СПГ у Європі не зросте, як прогнозувалося раніше, а впаде, передає enkorr.

За сім років, до 2030 року, Євросоюз може отримати близько 250 млрд кубометрів потужностей із прийому СПГ, які не використовуються. Це понад 50% загального попиту регіону на цей енергоносій за весь 2021 рік.

У свою чергу Міжнародне економічне агентство (IEA) прогнозує стиснення попиту на газ на 45%. Причина – перехід на відновлювані джерела енергії.

Це означає, що частина терміналів, що терміново закуповуються країнами, залишаться невикористаними. "Мільярди євро" платників податків виявляться витраченими даремно, визнали аналітики.