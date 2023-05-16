"Ситуація катастрофічна": Окупований Крим залишився без російських туристів через війну

Туристичний бізнес у Криму опинився на межі виживання через падіння кількості російських туристів, які планують відпочивати на курортах окупованого півострова цього літа.

Про це голова осередку "Російського союзу туріндустрії" в окупованому Криму Борис Зелінскій розповів галузевому інформагентству RTN.

За його словами, "ситуація катастрофічна" і місцевий турбізнес проситиме допомоги в уряду Росії, оскільки росіяни не лише рідко бронюють тури, а й вкрай неохоче їх оплачують.

"На готелі 4-5* дуже низький попит у літній сезон, тому що категорія людей, які звикли до відпочинку в об'єктах високого рівня, не хоче до нас їхати через транспортні обмеження і те, що Крим на сьогодні став практично прифронтовою зоною. Це дуже стримує попит. І, звичайно, багато сімей з дітьми взагалі не розглядають відпочинок у Криму, це стосується і дитячих оздоровчих таборів", – поскаржився Зелінський.

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За його словами, також страждає екскурсійний туризм. Наприклад, якщо минулого року на травневі свята лише одна туристична компанія отримувала на багатоденний організований тури заявки від 300-400 осіб, то цього року знайшовся лише один турист.

Крім того, сезонні співробітники побоюються приїжджати до Криму на роботу у готелях, додав Зелінський. Також різко подорожчала логістика доставки будь-яких вантажів та товарів на окупований півострів, оскільки Керченський міст зараз закритий для фур, які російська влада направляє через інші окуповані території України.