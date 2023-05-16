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"Ситуація катастрофічна": Окупований Крим залишився без російських туристів через війну

пляж,крим,окоп

Туристичний бізнес у Криму опинився на межі виживання через падіння кількості російських туристів, які планують відпочивати на курортах окупованого півострова цього літа.

Про це голова осередку "Російського союзу туріндустрії" в окупованому Криму Борис Зелінскій розповів галузевому інформагентству RTN.

За його словами, "ситуація катастрофічна" і місцевий турбізнес проситиме допомоги в уряду Росії, оскільки росіяни не лише рідко бронюють тури, а й вкрай неохоче їх оплачують.

"На готелі 4-5* дуже низький попит у літній сезон, тому що категорія людей, які звикли до відпочинку в об'єктах високого рівня, не хоче до нас їхати через транспортні обмеження і те, що Крим на сьогодні став практично прифронтовою зоною. Це дуже стримує попит. І, звичайно, багато сімей з дітьми взагалі не розглядають відпочинок у Криму, це стосується і дитячих оздоровчих таборів", – поскаржився Зелінський.

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За його словами, також страждає екскурсійний туризм. Наприклад, якщо минулого року на травневі свята лише одна туристична компанія отримувала на багатоденний організований тури заявки від 300-400 осіб, то цього року знайшовся лише один турист.

Крім того, сезонні співробітники побоюються приїжджати до Криму на роботу у готелях, додав Зелінський. Також різко подорожчала логістика доставки будь-яких вантажів та товарів на окупований півострів, оскільки Керченський міст зараз закритий для фур, які російська влада направляє через інші окуповані території України.

Автор: 

Крим (1066) туризм (786) туристи (181)


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Топ коментарі
+45
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16.05.2023 08:41
+42
Пора валить из Крыма в свои Северные Е@еня.
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16.05.2023 08:22
+33
Час збирати каміння з неба,
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16.05.2023 08:18
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Зате без бандер.
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15.05.2023 18:31 Відповісти
"Сами нормально не жили - и вам не дадим!"
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16.05.2023 08:30 Відповісти
Дякую за підказку. Ще одна картинка для мого фотоархіву в папку КАЦАПИ.
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16.05.2023 08:45 Відповісти
зате збулась їх "сакравєнная мєчта умєрєть в расіі". Те про що мріяли
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16.05.2023 12:12 Відповісти
Час збирати каміння з неба,
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16.05.2023 08:18 Відповісти
А каміння буде багато...
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16.05.2023 11:56 Відповісти
Где там этот танцующий морячок. Время наступило для танцев, для хороводов.
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16.05.2023 08:20 Відповісти
Так он крякнул пару- тройку лет назад.
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16.05.2023 08:50 Відповісти
Крякнул?!! Думал ласты склеил - он же морАк!
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16.05.2023 09:24 Відповісти
сбежал ****....
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16.05.2023 13:23 Відповісти
Сдох нарік
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16.05.2023 11:38 Відповісти
вот же он
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16.05.2023 14:01 Відповісти
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16.05.2023 08:21 Відповісти
Пора валить из Крыма в свои Северные Е@еня.
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16.05.2023 08:22 Відповісти
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16.05.2023 09:36 Відповісти
Расійських туристів там точно вже ніколи не буде...
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16.05.2023 08:23 Відповісти
Значна частина туристів уже на фронті
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16.05.2023 09:54 Відповісти
скоро ще і без води залишиться, і без дороги
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16.05.2023 08:23 Відповісти
Води там аж занадто було.
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16.05.2023 09:40 Відповісти
В мене вже гримаса болю - мабуть заплачу .
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16.05.2023 08:26 Відповісти
Будьте сильним ! )))
Спробуйте стриматися )))
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16.05.2023 08:35 Відповісти
Как в анекдоте, сейчас доем борщ и такую истерику закачу.
Зять ест борщ и к нему приходят и говорят, что твоя теща умерла.
Он такой, сейчас я доем борщ, а потом такую истерику закачу.
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16.05.2023 08:31 Відповісти
я ридаю, як мені тепер жити, знаючи, що крисчан спіткала така жорстока доля?
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16.05.2023 08:34 Відповісти
Радная говєнь.
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16.05.2023 08:35 Відповісти
"Ситуація катастрофічна" (с)

І це - прекрасно.

Бо Крим - УКРАЇНСЬКИЙ.
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16.05.2023 08:37 Відповісти
Уявляєте, який станеться транспортний колапс, коли наші зайдуть у Крим і паралельно знищуватимуть путінський міст!
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16.05.2023 08:41 Відповісти
Таке буде, коли Єрмака в ОПі не буде, а поки ти дурню написав.
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16.05.2023 08:53 Відповісти
Будуть вплав грести як з Херсону. Але керченська протока трохи ширша 😉
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16.05.2023 09:21 Відповісти
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16.05.2023 08:41 Відповісти
Це вже камні з неба, чи ще ні?
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16.05.2023 08:45 Відповісти
Тю, а шо трапилось? росіянці, гойда до Криму! Гарячі тури гарантовано! Гарантовано Хаймарсами та Сторм шадоу
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16.05.2023 09:19 Відповісти
Відпочинок в окопах гарантовано!
Ще незабутні враженя від величі бавовни на війскових об'єктах!
Екстрім від подоржі на море окупованою територією!
Незабутні враженя гарантовано ЗСУ!
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16.05.2023 09:31 Відповісти
Крим це Україна! Чекай ми тебе визволим! Ординці їздіть на море в сочі,там де темні ночі!
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16.05.2023 09:32 Відповісти
В 14 році читав що пишуть на кримських форумах. Один чувак написав похоже на то что мы таки успели запрыгнуть на отходящий Титаник. Як у воду дивився.
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16.05.2023 09:36 Відповісти
https://gifer.com
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16.05.2023 09:40 Відповісти
Окупований Крим залишився без російських туристів через війну)) Джерело: https://biz.censor.net/n3418526
.
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16.05.2023 10:22 Відповісти
Яка сумна новина!
Це вже гойда? Камні с нєба?
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16.05.2023 10:48 Відповісти
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16.05.2023 10:51 Відповісти
https://pbs.twimg.com/media/EnxUdvlXcAELrm0.jpg g
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16.05.2023 13:34 Відповісти
ватне бидло вєрєщало в 2014 "тєпєрь хоть камні с нєба...", а воно он як вийшло - замість каменюк українські ракети та дрони
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16.05.2023 11:25 Відповісти
Ну-у... Догавкалися.
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16.05.2023 12:00 Відповісти
медвед:

Её [индексации] нигде нет, мы вообще не принимали, просто денег нет сейчас. Найдём деньги, сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!
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16.05.2023 11:31 Відповісти
Швидко ми забули про кримський міст, а ефект триває досі. Якраз відремонтують і можна буде шторми випробувати.
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16.05.2023 11:36 Відповісти
Ті що мають хоч маленький мозок то вже виїздять. Проблема буде з тими хто залишиться. Може потрібно буде брати підписи що вони добровільно полишають територію України і не мають жодних претензій до ЗСУ та України. Ані моральних ані матеріальних. І зобов'язуються не приїздити до України найближчих 73 роки
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16.05.2023 11:54 Відповісти
Ще не все втрачено, та катастрофічну сітуацію можна ще виправити, звернувшись до українського уряду, бо від російського можна почути щось накшталт знаменітого алко-спітча про " хорошее настроение и рекомендацию держаться", якщо звернутися до українського уряду, вони мабуть зможуть забеспечити тур-сезон бійцями нацгвардії ТРО та ЗСУ, є правда один ньюанс, вони всі приїдуть на службовому транспорті, але то таке.....
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16.05.2023 11:59 Відповісти
Хай поки засівають, ми восени врожай збиратимемо.
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16.05.2023 12:43 Відповісти
Денег нет и морю нет, но вы держитесь!
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16.05.2023 12:54 Відповісти

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