"Ситуація катастрофічна": Окупований Крим залишився без російських туристів через війну
Туристичний бізнес у Криму опинився на межі виживання через падіння кількості російських туристів, які планують відпочивати на курортах окупованого півострова цього літа.
Про це голова осередку "Російського союзу туріндустрії" в окупованому Криму Борис Зелінскій розповів галузевому інформагентству RTN.
За його словами, "ситуація катастрофічна" і місцевий турбізнес проситиме допомоги в уряду Росії, оскільки росіяни не лише рідко бронюють тури, а й вкрай неохоче їх оплачують.
"На готелі 4-5* дуже низький попит у літній сезон, тому що категорія людей, які звикли до відпочинку в об'єктах високого рівня, не хоче до нас їхати через транспортні обмеження і те, що Крим на сьогодні став практично прифронтовою зоною. Це дуже стримує попит. І, звичайно, багато сімей з дітьми взагалі не розглядають відпочинок у Криму, це стосується і дитячих оздоровчих таборів", – поскаржився Зелінський.
За його словами, також страждає екскурсійний туризм. Наприклад, якщо минулого року на травневі свята лише одна туристична компанія отримувала на багатоденний організований тури заявки від 300-400 осіб, то цього року знайшовся лише один турист.
Крім того, сезонні співробітники побоюються приїжджати до Криму на роботу у готелях, додав Зелінський. Також різко подорожчала логістика доставки будь-яких вантажів та товарів на окупований півострів, оскільки Керченський міст зараз закритий для фур, які російська влада направляє через інші окуповані території України.
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Спробуйте стриматися )))
Зять ест борщ и к нему приходят и говорят, что твоя теща умерла.
Он такой, сейчас я доем борщ, а потом такую истерику закачу.
І це - прекрасно.
Бо Крим - УКРАЇНСЬКИЙ.
Ще незабутні враженя від величі бавовни на війскових об'єктах!
Екстрім від подоржі на море окупованою територією!
Незабутні враженя гарантовано ЗСУ!
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Це вже гойда? Камні с нєба?
Её [индексации] нигде нет, мы вообще не принимали, просто денег нет сейчас. Найдём деньги, сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!