Єврокомісія відновила публікацію прогнозів для економіки України

Європейська Комісія 15 травня вперше підготувала економічний прогноз для України, який виявився напрочуд позитивним.

Так, після падіння приблизно на 29% минулого року, українська економіка, як очікується, "зросте на 0,6% цього року і на 4% у 2024 році", – заявив єврокомісар із питань економіки Паоло Джентілоні, представляючи дані, передає Європейська правда.

За словами Джентілоні, економіка України, на яку напала Росія, виявилася "надзвичайно стійкою".

Втім, прогноз для України "схильний до надзвичайної невизначеності й вирішальною мірою залежить від розвитку війни", визнає Єврокомісія у своєму весняному звіті.

Єврокомісія зазначає, що її прогнозна публікація вперше містить огляд структурних особливостей економіки, останні показники та перспективи для України, Молдови та Боснії та Герцеговини, яким Рада ЄС надала статус кандидата на членство в Євросоюзі у червні та грудні 2022 року.

Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд у квітневому огляді світової економіки (World Economic Outlook: A Rocky Recovery) знову відмовився від прогнозу щодо України далі поточного року, хоча у затвердженій наприкінці березня програмі EFF він дав прогноз аж до 2027 року.

Водночас у квітні Національний банк покращив прогноз економічного зростання у 2023 році з 0,3% до 2%