Китай включив російський Владивосток у перелік маршрутів для внутрішньої торгівлі

Головне митне управління Китаю додало порт російського Владивостока до переліку транзитних маршрутів для внутрішньої торгівлі.

Як повідомили у представництві МЗС РФ у Владивостоці, нововведення запрацює з червня цього року, пише російський "Коммерсант".

У відомстві уточнили, що провінції Цзілінь та Хейлунцзян зазвичай відправляли свої товари на південь Китаю через порти провінції Ляонін, відстань до яких сягає близько 1 тисячі км. Тепер китайські компанії почнуть возити товари через Суйфеньхе або Хунчунь до Владивостока (до нього близько 200 км), звідти – морем до південних регіонів КНР.

За даними російської статистики, у 2022 році товарообіг між Росією та Китаєм виріс на 29,3% – до рекордних $190,27 млрд. Детальні дані про зовнішню торгівлю Росія засекретила.