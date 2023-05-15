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"Подарунок для Путіна": Чехи зібрали $2,3 мільйона на придбання реактивної ракетної системи для ЗСУ

парад,прага,вишиванка

Чеська ініціатива "Подарунок для Путіна" оголосила про завершення збору коштів на закупівлю реактивної системи залпового вогню RM-70 та 365 ракет для Збройних Сил України.

За даними організаторів збору коштів, за 2,5 місяці в рамках ініціативи було зібрано $2,3 млн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У нас чудові новини. Нам вдалося зібрати 2 300 000 доларів США на закупівлю чеської реактивної системи залпового вогню РМ-70 та 365 ракет до неї. Тільки за два з половиною місяці внески зробили 19 165 осіб та компаній", – вказують організатори збору.

Очікується, що ракетна установка буде розгорнута протягом кількох тижнів.

"Завтра ми починаємо черговий збір коштів. Ми збиратимемо гроші на те, що ще ніхто у світі не збирав кошти. І це буде справді щось вибухове", – додали вони.

Автор: 

ракети (351) Чехія (347) РСЗВ (2)


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всі нормальні люди на боці добра

Дякую за допомогу, Чехія 💟
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16.05.2023 09:01 Відповісти

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