Розкрадання у "Спецтехноекспорті": Суд зменшив заставу для колишнього директора в 4 рази

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжив до 7 липня строк тримання під вартою для колишнього директора держпідприємства "Спецтехноекспорт" Ігоря Гладуша, але зменшив розмір визначеної для нього застави з 8 млн до 2,12 млн грн.

Таке рішення ВАКС ухвалив 9 травня, повідомляє "Слово і діло".

У разі внесення коштів він вийде зі слідчого ізолятора, але має дотримуватися низки обов'язків: прибувати за першою вимогою; не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу; утримуватися від спілкування з низкою осіб; здати на зберігання закордонні паспорта та носити електронний браслет.

Як повідомлялося, раніше ВАКС визначив Гладушу запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 20 млн грн. Проте цю суму не внесли, а тому суд змінив запобіжний захід на тримання під вартою, але зменшив заставу до 10 млн грн.

Як повідомлялося, колишнього керівника ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт" Ігоря Гладуша разом із іншими трьома колишніми співробітниками підозрюють у розкраданні та легалізації понад $2,3 млн у 2014-2015 роках.

За даними слідства, у 2014 році керівник "Спецтехноекспорту" разом із ще трьома посадовцями держкомпанії впровадили схему розкрадання державних коштів через сплату так званих агентських послуг іноземній компанії за ненадані послуги. Ця компанія була підконтрольна заступнику начальника департаменту "Спецтехноекспорту", а її знайомого залучили як номінального директора, аби замаскувати незаконний характер дій.

Цю ж компанію учасники схеми залучали для закупівлі коштом держави товарів за завищеними цінами. Наразі слідство має докази щонайменше однієї такої закупівлі, під час якої "Спецтехноекспорту" поставили товар у 3,5 раза дорожчий за закуплений на папері посередником.

Читайте також: Кабмін передав держпідприємство "Спецтехноекспорт" в управління ГУР Міноборони

Нагадаємо, у січні 2020 року САП скерувала до суду справу проти іншого колишнього керівника "Спецтехноекспорту" Владислава Бельбаса, його попередника Павла Барбула, ексзаступника директора СТЕ Володимира Муцинова, колишнього заступника начальника департаменту СТЕ Дениса Панасенка та ексначальника відділу СТЕ Тимофія Романюка.

Їх також підозрюють у привласненні коштів на суму $2,2 млн, сплачені держпідприємством під виглядом посередницької винагороди при постачанні продукції для Міністерства оборони Індії.