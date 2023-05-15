Фонд гарантування вклав у державні облігації понад 21 мільярд вільних коштів

У травні 2023 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб придбав ОВДП ще на 599,7 млн грн із дохідністю 18,5% річних.

Таким чином загалом із початку повномасштабної війни Росії проти України Фонд інвестував у державні цінні папери понад 21 млрд грн тимчасово вільних коштів.

"На сьогодні Фонд має цілком достатній ресурс для виконання своїх функцій. Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення ми виплатили вкладникам банків, що виводяться з ринку, понад 7,5 млрд грн гарантованих виплат. Крім того, розрахунки з кредиторами таких банків за цей час склали 6,3 млрд грн", – сказано в повідомленні.

У Фонді нагадали, що впродовж дії воєнного стану та трьох місяців після його завершення в Україні діють стовідсоткові гарантії за вкладами.

Основними джерелами формування коштів Фонду є, зокрема, початкові та регулярні збори з банків-учасників Фонду, спеціальний збір, доходи, одержані від інвестування коштів Фонду в цінні папери тощо.

Повіреними Фонду в купівлі-продажу цінних паперів є ПАТ АБ "Південний", АТ "Кредобанк" та АТ КБ "Приватбанк".