Угорщина пом’якшила вимоги до транзиту українського зерна

Угорщина пом’якшила обмеження щодо строків перебування на території країни зернових вантажів, що прямують транзитом з України, подовживши цей період з семи до 15 днів.

Про це свідчать дані "Укрзалізниці" про ситуацію на західних прикордонних переходах, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з повідомленням, 12 травня у "Угорському віснику" було опубліковано розпорядження уряду країни про те, що товари з України у період надзвичайної ситуаці можуть бути ввезені до Угорщини з метою транзиту, якщо на 15-й день з дня ввезення вони залишать територію країни.

За даними "Укрзалізниці", через угорські прикордонні переходи щодобово проходить у середньому 57 вагонів з українським зерном. Перетину кордону на пункті пропуску Батієво-Еперешки очікують 658 вагонів із зерном, 164 із олією, 38 із макухою.

Як пояснили у залізничній компанії, до Угорщини, згідно з рішенням уряду (рішення ЄС не введено в дію), дозволено лише транзит. Місцеві залізничні компанії RCH та ММV надали інструкції щодо оформлення транзитних вантажів.

Раніше повідомлялося, що угорський перевізник MMV не приймав 213 вагонів з українською олією, чекаючи наявності на своїй території вагонів 1435 мм і гарантій від перевантажувальних терміналів, що вони встигнуть вкластися в строк сім днів.

Основною проблемою з транзитом Угорщиною в "Укрзалізниці" називали жорсткі строки транзиту залізницею цієї країни. При перевищенні встановленого граничного терміну – сім діб – потрібно було сплатити штраф у розмірі 100% вартості транзитного зерна. Ця норма відлякувала транзитерів, особливо при необхідності здійснювати навантаження зерна (на євроколії) – так званий "ламаний транзит".

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Як повідомлялося, з 2 травня Єврокомісія запровадила тимчасову заборону на експорт чотирьох сільськогосподарських продуктів з України – пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику – до п’яти країн ЄС. Це обмеження встановлене у якості винятку і діятиме до 5 червня 2023 року, однак строк його дії може бути продовжено.

Водночас Болгарія, Угорщина, Польща та Словаччина зобов’язалися скасувати свої односторонні заходи щодо заборони ввезення агропромислової продукції з України.

Це рішення було однією з передумов для продовження пільг для українського експорту до ЄС ще на рік.