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Виробництво пива в Україні з початку року збільшилося на 35%

пиво

Виробництво пива в Україні (крім безалкогольного із вмістом спирту до 0,5% об.) за січень-квітень 2023 року збільшилося на 35,3% порівняно з аналогічним періодом 2022 року – до 38,1 млн дал.

Як ідеться в повідомленні галузевої організації пивоварів "Укрпиво", виробництво солоду за цей період склало 85,85 тис. тонн, що становить 230% до аналогічного періоду 2022 року

Як повідомлялося, в першому кварталі 2023 року виробництво пива в Україні склало 27,6 млн дал проти 17,1 млн дал за аналогічний період торік.

Виробництво пива в Україні у 2022 році знизилося на 27,9% порівняно з 2021 роком – до 122,8 млн дал.

Автор: 

алкоголь (391) пиво (134) виробництво (1284)


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