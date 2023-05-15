Виробництво пива в Україні з початку року збільшилося на 35%

Виробництво пива в Україні (крім безалкогольного із вмістом спирту до 0,5% об.) за січень-квітень 2023 року збільшилося на 35,3% порівняно з аналогічним періодом 2022 року – до 38,1 млн дал.

Як ідеться в повідомленні галузевої організації пивоварів "Укрпиво", виробництво солоду за цей період склало 85,85 тис. тонн, що становить 230% до аналогічного періоду 2022 року.

Як повідомлялося, в першому кварталі 2023 року виробництво пива в Україні склало 27,6 млн дал проти 17,1 млн дал за аналогічний період торік.

Виробництво пива в Україні у 2022 році знизилося на 27,9% порівняно з 2021 роком – до 122,8 млн дал.