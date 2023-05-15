Податкова служба зібрала з початку року майже 68 мільярдів податків

За січень-квітень 2023 року платниками Центрального міжрегіонального управління Державної податкової служби по роботі з великими платниками податків сплачено до зведеного бюджету податків на суму 67,7 млрд грн.

Як ідеться в повідомленні Держподаткової, проведено аналіз із початку року та встановлено топ-галузі, що забезпечили найбільші надходження до зведеного бюджету, а саме майже 59 млрд грн, що складає 87,1% всіх надходжень по Центральному управлінню.

Так, підприємствами оптової та роздрібної торгівлі у січні-квітні 2023 року було сплачено 11,8 млрд грн податків та зборів, що на 0,6 млрд грн, або 5%, більше аналогічного періоду минулого року.

Підприємства добувної промисловості сплатили 9,5 млрд грн податків та зборів до зведеного бюджету.

Підприємствами, що забезпечують постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, забезпечено понад 9 млрд грн надходжень до зведеного бюджету.

Представниками переробної промисловості сплачено за чотири місяці 2023 року 8 млрд грн податків та зборів, що майже на 2 млрд грн, або 28,3%, більше надходжень січня-квітня 2022 року.

Підприємствами транспортної інфраструктури (в тому числі складське господарство та кур’єрська діяльність) сплачено 7,4 млрд грн.

СГД, зайнятими у сфері професійної, наукової та технічної діяльності забезпечено надходження у сумі 6,6 млрд грн, що більше минулорічних показників на 1,9 млрд грн.