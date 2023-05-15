Суд продовжив дію обов’язків для ексміністра Пивоварського

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду 15 травня продовжив на два місяці строк дії процесуальних обов’язків, покладених на колишнього міністра інфраструктури Андрія Пивоварського, якого підозрюють у зловживанні владою та службовим становищем, які завдали державі понад $40 млн.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зокрема, він має прибувати за вимогою до детектива, прокурора та суду; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи, виїзди за межі Києва та Київської області, а також утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним у справі.

Як повідомлялося, 22 лютого детективи НАБУ повідомили Пивоварському та його колишньому першому заступнику Володимиру Шульмейстеру про підозру.

За версією слідства, у липні 2015 року тогочасний міністр спільно зі своїм заступником забезпечили прийняття наказу, за яким корабельний збір із суден в морському порту "Південний" разом із ДП "АМПУ" почали стягувати й приватні компанії (у пропорції 50:50). Однак за законом стягнення такого збору є виключною прерогативою ДП як користувача акваторії порту, що належить державі.

До того ж, за даними НАБУ, одним із бенефіціарних власників згаданих приватних компаній виявилася особа, яку підозрюють у корупції в ПАТ "ДПЗКУ" і яка перебуває в розшуку та під санкціями РНБО. За відповідним провадженням у розшук оголошено колишнього голову ДПЗКУ Петра Вовчука та російського мільярдера Олексія Федоричева.