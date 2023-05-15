"Нова пошта" відкрила друге відділення в Литві

Компанія "Нова пошта" відкрила друге відділення Nova Post у Литві, в місті Каунас. Відтепер, окрім кур’єрської доставки, українці із Каунаса та навколишніх містечок отримали можливість легко відправляти речі додому та швидко отримувати посилки із України також через відділення.

Як ідеться в повідомленні компанії, це вантажне відділення, у якому можна відправляти та отримувати документи, посилки та вантажі до 1000 кг.

Працює відділення щодня за адресою: Каунас, Studentų g. 16.

Термін доставки – 5 робочих днів.

Нагадаємо, що перше відділення Nova Post відкрито в березні у Вільнюсі. Найчастіше українці пересилають документи, одяг, взуття, косметику та книжки.

Крім доставки у відділення, можна замовити адресну доставку у будь-яке місто в Литві або в Україні.